İtalya’da aşırı sağcı bir kişinin cenazesinde Nazi bayrağı kullanılması tepki çekti

İtalya’da Nazi yanlısı aşırı sağcı Forza Nuova partisine mensup bir kadının cenazesinde, tabutun üzerine gamalı haç olan Nazi bayrağının konulması kamuoyunda tepki yarattı.

İtalyan basınındaki haberlere göre, başkent Roma’nın merkezindeki Prati semtinde Santa Lucia Kilisesi’nde dün yapılan bir cenaze töreninin, Nazi yanlısı aşırı sağcı grup Forza Nuova mensuplarınca Nazi bayrağı ve selamının kullanıldığı bir gösteriye dönüştüğü ortaya çıktı.

44 yaşında hayatını kaybeden Alessia Augello’nun Santa Lucia Kilisesi’ndeki cenaze töreni çıkışında, aşırı sağcıların tabutun üzerine gamalı haç bulunan Nazi bayrağı koyduğu ve cenazeyi, Roma veya Nazi selamı olarak bilinen Nazi dönemine ait selamlamayla uğurladığı basına yansıdı.

Görüntüler, ülkede büyük tepki çekti.

Olay, kabul edilemez ideolojik bir sömürü

Katolik Kilisesi Roma Piskoposluğunca yapılan açıklamada, olay kınanarak, söz konusu “korkunç sembolün Hıristiyanlıkla bağdaştırılamayacağı, bu olayın kabul edilemez ideolojik bir sömürü olduğu” belirtildi.

@MagDemocratica Roma, parrocchia Santa Lucia, 10 gennaio 2022. Restiamo in attesa che la magistratura si ricordi che l'apologia di fascismo – e del nazismo – in questo Paese è ancora reato. E in attesa che il governo sciolga Forza Nuova e Casa Pound come chiesto dal Parlamento. pic.twitter.com/HkxsDYc9IJ

— Gigi Spedicato (@GigiSpedicato) January 11, 2022