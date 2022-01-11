Hapishane mektubuna Akın Gürlek sansürü

Yargılandığı davadaki hukuksuzlukları yazan mahpusun mektubu, “Hakim Akın Gürlek hakkında yalan yanlış beyanda bulunarak hedef gösteriyor” gerekçesiyle yasaklandı.

Ayça Söylemez

Gebze Kadın Cezaevinde hükümlü olarak bulunan Selda Karataş’ın mektubu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti başkanı Akın Gürlek’ten bahsettiği gerekçesiyle yasaklandı.

Cezaevi Müdürlüğünün 28 Aralık 2021 tarihli “Sakıncalı mektup değerlendirme kararı”nda, hakim Gürlek’in hedef gösterildiği ifade edildi:

“Mektubun ‘Değerli Ayça Hanım Merhaba’ diye başlayan 1. Sayfanın 3. Satırından itibaren 2,3,4,5 diye numaralandırılan sayfalarında dosyasının hakimi olan Akın Gürlek’in ismini vermesi ve hakkında yalan yanlış beyanda bulunulması… Hakimin medyada tanınan Selahattin Demirtaş, Canan Kaftancıoğlu, Ebru Timtik gibi kişilerin dosyasının hakimi olduğu belirterek hakim Akın Gürlek’in adını duyurarak hedef göstermektedir.”

Kendi yargılandığı davadaki hukuksuzlukları anlatmak isteyen Selda Karataş’ın mektubunun bu kısımları karalandı.

Akın Gürlek hakkında

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti başkanı olan Akın Gürlek’le ilgili ÇHD davasında AYM’ye yapılan başvuruda şu ifadeler yer alıyordu:

“Mahkeme başkanı Akın Gürlek, başvurucuların davasıyla bağlantılı başka dosyalarda soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev almıştır. Sulh Ceza Hâkimi (SCH) olarak başvurucuların dosyasında itirafçı olarak yer alan ​B.E.’nin etkin pişmanlıktan faydalanmak için ifade verdiği soruşturma aşamasında, yine B.E.’nin tutuklanmasında; İstanbul 26. ACM başkanı olarak itirafçı ​B.E.’nin kovuşturma aşamasında yer aldı.

“Gürlek aynı zamanda İstanbul 26. ACM başkanı olarak B.E. hakkında haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Canan Coşkun’un davasında Coşkun’a “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlaması ile 2 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

“Avukatların yargılandığı dosyada tanıklık yapan İ.Ö.’nün sanık olarak yer aldığı başka bir dosyada da sorgusunu mahkeme başkanı olarak Akın Gürlek yaptı.”

Akın Gürlek bu yargılamada ÇHD’li avukatlara 159 yıldan fazla cezaya hükmetti.

Ayrıca, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 9 yıl 8 ay hapis cezası verilen davada ve Sözcü davasında gazetecilere “FETÖ’ye bilerek ve isteyerek yardım” suçundan ceza verilen davada mahkeme başkanıydı.

Selahattin Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder’e 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Akademisyen yargılamalarında Şebnem Korur Fincancı ve Gençay Gürsoy’a hapis cezasına hükmetti.

Son olarak, Enis Berberoğlu hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını tanımayan bir karara imza attı.

Şu anda Hrant Dink cinayeti davasının görüldüğü heyetin başkanı.

Gürlek, kendisine yönelik ifadelerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 75 bin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e 50 bin liralık tazminat davası açmıştı. (AS)

bianet