Ermenistan’ın egemen topraklarına saldırı düzenleyen Azerbaycan 1 askerini kaybetti

Ermenistan Savunma Bakanlı’ğının sunduğu bilgilere göre 11 Ocak günü saat 17.30 sularında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler, topçu ve insansız hava araçlarıyla Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğusunda bulunan Ermeni mevzilerine yeniden ateş etmeye başladı. Ermeni tarafı gerekli önlemleri almıştır. Saldırı 18:30 itibariyle devam ediyordu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi:

“Ermeni tarafının kayıplarına ilişkin veriler doğrulama aşamasında. Şu anda üç yaralı olduğu biliniyor. Savunma Bakanlığı, durumla ilgili gelişmeler hakkında düzenli olarak bilgiler yayınlayacak.”

Azerbaycan’ın resmi açıklamalarına göre 1 Azerbaycanlı asker öldü. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nin saldırısı sırasında etkisiz hale getirilen askerin Nazarov Ayaz Azer olduğu bildiriliyor.

ERMENİ HABER AJANSI