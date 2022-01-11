Ermenistan’a ‘özel temsilci’ atandı

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Türkiye’yle Ermenistan arasında ‘normalleşme’ görüşmelerini yürütecek. Türkiye-Ermenistan ilişkilerin normalleşmesi kapsamında karşılıklı olarak özel temsilci atadı. Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç Türkiye’nin ‘Ermenistan özel temsilcisi’ olarak görevlendirildi. Atamaya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce, Ermenistan’a özel temsilci görevlendirileceğini açıklamıştı. Çavuşoğlu söz konusu açıklamasında, “Normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilci atayacağız, her adımda Azerbaycan ile birlikte hareket edeceğiz” demişti. Serdar Kılıç hakkında TED Ankara Koleji sonrasında 1980’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. 1984’te Dışişleri Bakanlığına girdi ve çeşitli diplomatik görevlerde bulundu. 2006-2008 arasında Bakanlıkta NATO Genel Müdür yardımcısı olarak görev yaptı, 2008-2010’da Beyrut Büyükelçiliği, 2010-2012’de Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği görevinde bulundu. 2012-2014 arasında Tokyo Büyükelçisi, 2014-2021 arasında ise Washington Büyükelçisi olarak görev yaptı. 23 Şubat 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle merkeze döndü. 15 Aralık 2021’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Ermenistan arasında başlatılan normalleşme süreci kapsamında Kılıç’ın özel temsilci olarak görevlendirildiğini açıkladı. bianet