Ermenistan’a İlk Biz Gideriz

İhracat rakamlarını değerlendiren DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, Ermenistan ile diplomatik ilişki kurulduğunda birlik olarak ticareti geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Sevda Güneş İncesu/Pusula

Birliğin yeni hizmet binasında basın mensupları ile bir araya gelen Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Başkanı Ethem Tanrıver ve Yönetimi, 2021 yılı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Ülkemizin 2020 yılını az hasarla kapatan sayılı ülkelerden olduğunu hatırlatan Başkan Tanrıver,“2021 yılında ise ülke olarak ihracat anlamında rekorlar kırdık. Zorluklara rağmen bu yıldan ve gelecek yıllardan umutluyuz. Çünkü bulunduğumuz bölge hedef pazar konumundaki birçok ülkeye yakın. Yeter ki, biz bunu değerlendirmesini bilelim’’ ifadelerini kullandı.

2022 hedefi 3 milyar dolar

2022 yılı hedeflerinden söz eden DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “2020’de 2 milyar 068 bin dolar olan ihracatımız, 2021’de 2,5 milyar dolar ile tamamladık. 2022 hedefimizi ise 3 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de ulaşıp rahatça aşacağız inşallah. Çünkü 2022 yılı ihracatta atılım yılı olacak” diye konuştu.

En fazla ihracat komşuya

Birliğin en fazla sınır komşularına ihracat yaptığını belirten Başkan Tanrıver, “Birliğimizden 2021 yılında 2 bin 667 firma ihracat yaptı. 2021 yılında yapılan ihracatın 1 milyar 807 milyon 479 bin dolarlık kısmını sanayi ürünleri oluştururken, ilk sırada 272 milyon 078 bin dolar ile Kimya sektörü gelirken ikinci sırada 270 milyon bin dolar ile Makine sektörü, 243 milyon 644 bin dolar ile Çelik sektörü geliyor. En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise 630 milyon dolar ile ilk sırada Irak yer aldı. Bu ülkeyi 156 milyon 396 bin dolar ile İran, 148 milyon dolar ile Azerbaycan-Nahçivan, 119 milyon dolar ile Almanya ve 114 milyon dolar ile Türkmenistan takip etti” dedi.

İran ve Ermenistan pazarı

Konum itibari ile bölgenin fırsatlar sunduğunu dile getiren DAİB Başkanı Ethem Tanrıver, “Bölgemizin Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu pazarına kolay erişim imkânı ve 6 ülkeye doğrudan ulaşılabilir konuma sahip olunması, pazarlara erişim açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Hâlihazırda, komşu ülkelere olan ihracatımız öne çıksa da mevcut potansiyelinin altındadır. Bunda, bu pazarlarda yaşanan daralmanın ve bölgesel sorunların önemli etkisi var. Başta Ermenistan olmak üzere İpekyolu rotasında yer alan ülkelere ihracatımızı artırmalıyız. Şu an Ermenistan ile diplomatik ilişkimiz yok ancak normalleşme sürecindeyiz. Kapılar açıldığında ilk temas kuracak olan DAİB olacaktır. Bölgedeki tüm ihracatçıları toplayıp oraya götürerek hızlı bir ticaret işine girmek arzumdur. Buradaki pastadan ilk giden büyük payı kapar, başarılı olur. Şimdiden tüm ihracatçılarımızın hazırlıklarını yapmalarını tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

Hammaddeye ulaşım güçleşti

Çin’de lojistik sektöründe sıkıntı olduğundan dolayı hammaddeye ulaşımda kısmen sıkıntı yaşandığını anlatan Tanrıver, “Avrupa ile birlikte ülkemizde de hammadde konusunda Çin’e bağımlı haldeyiz. Çin’den malzeme geç gelince tedarik zincirinin değiştirilmesi düşünüldü. Bu değişimle Türkiye çok iyi bir rol alıyor. Adeta Avrupa’nın arka bahçesi haline geliyor. Biz bunu kaybetmez isek çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Karayolundan çıkıp demiryolu ile denizyolunu aktif kullanmamız gerekiyor. Hollanda’ya baktığımızda Konya kadar bir yer. İşlem hacmine baktığımızda deniz taşımacılığında dünyanın en büyükleri, biz bunlara doğru gitmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Üniversiteler ile işbirliğinin mutlaka geliştirilmesi gerektiğini anımsatan Tanrıver sözlerini şöyle sürdürdü: “ Üniversite sanayi işbirliği istenilen seviyede değil maalesef. Bizim üniversiteler ile birlikte çalışmamız, üretmemiz gerekiyor. Bu konuda bir türlü ilerleme kaydedemedik. Bölge olarak önemli bir konumdayız, büyüyen pazarlara coğrafi olarak yakınız. Üretmeliyiz, araştırmalıyız, geliştirmeliyiz. Ülkemizin için ihracatın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. İnşallah ülkemiz ve bölgemiz için ihracat ile dolu başarılı bir yıl daha geçireceğiz.”

https://www.gazetepusula.net/2022/01/11/ilk-biz-gideriz/