Azerbaycanlılar Stepanakert-Goris karayolu üzerinde Ermeni sürücünün arabasına taş attı

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) İçişleri Bakanlığı’nın aktardığı bilgilere göre, Azerbaycanlılar Stepanakert-Goris karayolunun Şuşi yakınlarında Ermeni sürücünün arabasını taşlarla vurdu.

Olayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“10 Ocak’ta Kaşatagh bölge polis departmanında, Ermenistan’ın Vanadzor şehri sakini V. P. (1991 doğumlu) tarafından yapılan ihbara göre Stepanakert-Yerevan karayolunun Şuşi yakınlarından geçen kısmında Azerbaycanlılar tarafından kendisine ait “Nissan Tiana” arabasıyla provokatif saldırıya uğramış”.

Azerbaycanlılar onun arabasına taş atmışlar ve bunun sonucunda arabanın ön kısmı hasar görmüş.

Açıklamada, “Polis tarafından olayla ilgili incelemeler yapılıyor” denildi.

ERMENİ HABER AJANSI