Ata: ‘Ermeni meselesi yoktur’

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Selçuklu Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesinde, Ermeni Meselesi’nin dünü ve bugünü konulu konferans gerçekleştirildi.

Selçuklu Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesinde, Ermeni Meselesi’nin dünü ve bugünü konulu konferans gerçekleştirildi.

Selçuklu Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesinde, Ufuk Sohbetleri projesi çerçevesinde düzenlenen konferansa konuk olan Prof. Dr. Ferudun Ata; “ Dünya genelinde gündeme getirilmek istenen Ermeni Meselesi yoktur. Türk düşmanlığı vardır” dedi.

Selçuklu İlçesinin güzide liselerinden biri olan Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesinde sosyal etkinliklere ara verilmeden devam ediliyor. Okul yönetimi tarafından hayata geçirilen Ufuk Sohbetleri projesi çerçevesinde 4 dönem 3 programına konuşmacı olarak katılan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ferudun Ata” Başta ABD ve AB ülkelerinin her yıl 24 Nisanda gündeme getirmeye çalıştıkları Ermeni meselesi yoktur. Türk düşmanlığı vardır” dedi

Ermeni Meselesi’nin dünü ve bugünü konulu konferansa konuşmacı olan katılan Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ferudun Ata, okul çok amaçlı salonunda liseli gençler ile birlikte Ermeni meselesini masaya yatırdı. Ata Ermeni meselesinin olmadığını söyleyerek, ”Tüm dünyada bilindiği üzere her 24 Nisan tarihinde başta ABD olmak üzere Avrupa Birliğine üye ülkeler Ermeni Soykırımının Türkler tarafından yapıldığı gündeme getirmeye çalışırlar. Ama bir gerçek vardır ki! Ermeni meselesi yoktur. Sadece Türk düşmanlığı vardır gündemlerinde bu ülkelerin. Bu ülkelerin yaptığı tek şey vardır. Ülkemizi ağır suç ve iftira atıyorlar” dedi. Konferans sonunda okul Müdürü Mehmet Akif Büyükdere, konferansı veren Prof. Dr. Ferudun Ata’ya bir plaket takdim etti.

https://www.pusulahaber.com.tr/ata-ermeni-meselesi-yoktur-1547226h.htm