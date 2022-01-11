Ankara’da tarihi eser operasyonu

Ankara’da polis ekiplerinin takibe alarak durduğu otomobilde yapılan aramada, farklı dönemlere ait 16 bin 797 sikke ve takı ele geçirildi. Tarihi eser operasyonunun, başkentte tek seferde en yüksek miktarda eserin ele geçirildiği operasyon olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmada, Mamak ilçesinde yüklü miktarda tarihi eser satışı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli M.Ç.’nin kullandığı otomobili takibe aldı.

Otomobil bir süre sonra ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine zulalanmış tarihi eser niteliği taşıyan 16 bin 398 sikke ve 399 takı olmak üzere toplam 16 bin 797 tarihi eser ele geçirildi. Sürücü M.Ç. gözaltına alındı.

Anadolu Medeniyetler Müzesi’ne teslim edilecek eserlerin çoğunluğunun Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Ele geçirilen tarihi eser sayısı itibarıyla operasyonun, Ankara’da tek seferde en yüksek miktarda tarihi eser ele geçirilen operasyon olduğu belirtildi.

Milliyet Gazetesi