Rus Ortodoks Kilisesi: Fener Rum Patriği, ABD sayesinde Türkiye’deki konumunu koruyor

MOSKOVA – ÖZEL

Rus Ortodoks Kilisesi Dış Kilise İlişkileri Dairesi Başkanı Volokolamski Mitropolit İlarion, ABD’nin Fener Rum Patrikhanesi’ne sağladığı desteğe dikkat çekerek, “Bu destek sayesinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye’deki konumunu koruyor” dedi.

Rus devlet Rossiya-24 TV kanalına konuşan Mitropolit İlarion, “Fener Rum Patriği faaliyetlerinde çok aktif olarak ABD’ye güveniyor. Başlıca yandaş ve sponsorları orada yaşıyor. Fiziki olarak bulunduğu Türkiye ile uzun yıllar süren ihtilafları da dahil olmak üzere, ABD’den siyasi destek alıyor. Amerika’nın desteği sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’ndeki konumunu çok titrek de olsa hala koruyor” dedi.

Rus Ortodoks Kilisesi yetkilisine göre, Fener Rum Patriği Bartholomeos, “kendisine özel bir rol sağlamayı amaçlayan eylemlerinde Amerikan yönetiminin desteğini kullanmaktan hiç çekinmiyor. Mitropolit İlarion, “Amerikalı politikacılar da, onun faaliyetlerine katıldıklarını söylemekten çekinmiyorlar” diyerek tepkisini dile getirdi.

2018 yılında Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık tanımıştı. Bartholomeos, 2018 yılında Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne bağımsızlık kazandıran kararnameyi, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Pyotr Poroşenko’nun katıldığı törenle vermişti. Ukrayna Kilisesine, Fener tarafından verilen bağımsızlık beratına Rus Ortodoks Kilisesi sert tepki vererek karşılık verecekleri uyarısında bulunmuştu.

2019 yılında Rus Ortodoks Kilisesi’nin önemli isimlerinden Dimitri Smirnov da Fener Rum Patriği Bartholomeos’a sert tepki göstererek, “açgözlülükle” suçlamış ve patrikliğinin de “aldatmaca” olduğunu iddia etmişti.

Rus İnterfaks haber ajansının verdiği bilgiye göre, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bir etkinlikte konuşan ortodoks din adamı Smirnov, “Konstantinopol Patrikliği”nin (Fener Rum’un Rusça adı) “aldatmaca” bir kurum olduğunu savunarak, “Artık yüzyıllardır Konstantinopol diye bir kent yok, tüm Konstantinopol Kilisesi bir oda salonda bulunuyor. Sadece bir ünvan var. İstanbul’da dolaşma hakkın bile yok” diyerek sert tepki vermişti.

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Fuad Safarov, dikGAZETE.com

https://www.dikgazete.com/haber/rus-ortodoks-kilisesi-fener-rum-patrigi-abd-sayesinde-turkiye-deki-konumunu-koruyor-754702.html