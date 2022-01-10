Karabağ Cumhurbaşkanı: “Pantürkist çevreleri, Kazakistan’daki olaylarda aktif rol alıyor”

Kazakistan’da yaşanan gelişmelere değinen Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, radikal Pan-Türk çevrelerin sürece aktif olarak katıldığının aşikar olduğunu vurguladı.

Artsakh Cumhurbaşkanı “Son günlerde Kazakistan’da sadece Kazakistan için değil, komşu ülkeler ve komşu bölgeler için de endişe verici ve tehlikeli olan gelişmeleri yakından takip ediyorum. Aşırı grupların ve oluşumların durumu istikrarsızlaştırmaya ve Kazakistan’da terör ve istikrarsızlık bölgesi oluşturmayı planlamaya dahil olduğu açıktır. Bu bağlamda radikal pan-Türkçü çevrelerin sürece aktif olarak dahil olduğu da aşikardır.” dile getirdi.

Arayik Harutyunyan’a göre Artsakh ve Ermenistan’ın güvenliği için kesinlikle ciddi bir tehdit oluşturacak olan Orta Asya ve komşu bölgelerdeki durumun istikrarsızlaşmasını önlemek mümkün hale geldi.

Artsakh Cumhurbaşkanı, çok uzun olmayan bir süre önce, Eylül 2020 tarihinde Azerbaycan’ın başlattığı geniş çaplı savaş sırasında aşırılık ve terörizmin en vahşi tezahürlerine bizzat tanık olduğumuzu hatırlattı.

“Kazakistan ve diğer birçok ülke örneği, uluslararası ve bölgesel güvenlik sorunlar dahil aşırılık yanlısı örgütler ve gruplar tarafından oluşturulan terör tehdidine karşı sistematik yaklaşımlar geliştirme ve pratik işbirliğini genişletme ihtiyacını bir kez daha gösterdi.” dedi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/10/Karabağ-Pantürkist-Kazakistan/223062