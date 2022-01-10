İYİ Partili Ali Kıdık: ‘Yahudi Salamon THY’den Ucuza Bilet Alıyor!’

İYİ Partili İBB Meclisi üyesi Ali Kıdık Türk Havayolları’nın artan bilet fiyatlarını eleştirmek için şu sözleri kullandı:

THY New York’tan İstanbul’a Türk yolcudan 6000 dolar alırken, bir Yahudi yolcudan İstanbul aktarmalı Tel-Aviv’e 3500 dolar alıyor. Bu reva mı?

pic.twitter.com/NWfFwTbsSi — Ali KIDIK (@alikdk) January 9, 2022

Videoda ‘Yahudi Salamon amca’ diyerek Türkçe basında yaygın kullanılan bir antisemit tiplemeyi kullanıyor. ‘Bize’ kıyasla Yahudilerin az ödediğini söyleyen Kıdık’ın ‘biz’ algısı aşikar ki sadece Müslüman Türkleri kapsıyor.

THY New York’tan İstanbul’a Türk yolcudan 6000 dolar alırken, bir Yahudi yolcudan İstanbul aktarmalı Tel-Aviv’e 3500 dolar alıyor. Bu reva mı? pic.twitter.com/NWfFwTbsSi— Ali KIDIK (@alikdk) January 9, 2022

Salamon tiplemesinin kullanıldığı antisemit dergi Akbaba

Bu sözlerle Kıdık, hem hatalı bir şekilde Tel Aviv’e uçan herkesin Yahudi olduğu gibi bir imada bulunuyor, hem de tüm Yahudileri İsraille ilişkilendiriyor. Bu fiyat eleştirisinin arkasında yatan cimrilik kalıbını görmek de çok zor değil.

İYİ Partililerin antisemit çıkışları gündelik siyasetin alışıldık bir parçası haline gelmiş durumda. Genel Başkan Akşener ‘Yahudi madalyası‘ almak üzerinden Erdoğan’ı karalamaya çalışıyor. İBB Meclisi’ndeki İYİ Partili İbrahim Özkan da aynı mesele üzerinden haber olmuştu. Suriyeli nefretiyle ünlenen Lütfü Türkkan ise daha yaratıcı yollarla defalarca antisemit açıklamalarda bulunmuş, eleştirenlere ise kızgın cevaplar vermiş, özür dilememişti.

Kıdık’ın ‘Yahudi yolcular’ yorumu Twitter’da Yahudi olan ve olmayan Türkiyeli kullanıcılar tarafından ırkçı olarak eleştirildi.

İYİP, büyük oyunu çözmüş. Bilen bilir, dünya çapında geçerli Yahudi pasosu vardır, Yahudiler uçağa indirimli binerler. Bugüne kadar Ali Bey'den saklıyorlardı, ama böyle bir dehayı ancak bir yere kadar aldatabilirsiniz tabii… https://t.co/D38fuZNCK9 — Dağhan Irak (@daghanirak) January 10, 2022

Tel avive giden herkes yahudi olmadigi gibi, siz de irkcisiniz. Tabi bunu pek anlayamadiginiz icin sevgili musa https://t.co/Kw59l1cqrI — igalmevorah (@igalmevorah) January 10, 2022

Ali Bey uluslararası uçuşlardan anlamıyor diyelim, uçuş fiyatlandırmasından bihaber diyelim, konunun New York’tan Tel-Aviv’e uçan yolcunun Yahudi olmasıyla alakası nedir? Göz göre göre ırkçılık yapıyorsunuz, sonra biz “hassas” oluyoruz. @iyiparti https://t.co/sYir4BGL6k — Yusuf Can (@10saatgeriden) January 10, 2022

Bu eleştirler karşısında Kıdık yanlış anlaşıldığını iddia etti. ‘Ben insan odaklı, insana değer veren bir kişiliği savunurum. Herhangi bir inanç, ayrımcılık ve/veya şahsiyet ayrımı yoktur. Bütün dinlere saygım olduğu gibi tüm insanlarda gözümde aynıdır.’

Daha önce antisemit açıklamalar yapanlardan farklı olarak Kıdık sözleri için özür dileyen ilk İYİ Partili.

Bu twitim yanlış anlaşılmalara mahal vermiş. Ben insan odaklı, insana değer veren bir kişiliği savunurum. Herhangi bir inanç, ayrımcılık ve/veya şahsiyet ayrımı yoktur. Bütün dinlere saygım olduğu gibi tüm insanlarda gözümde aynıdır. Yanlış anlaşılmadan özür dilerim https://t.co/kszwjNpFkh — Ali KIDIK (@alikdk) January 10, 2022

Ancak bu ‘yanlış anlaşıldım’ özürü sıcak karşılanmadı. İris Cibre adlı bir kullanıcı şöyle cevap verdi:

Burada yanlış anlaşılma yok beyefendi. Yahudi, Solomon amca diyerek vurguladığınızı kulaklarımızla duyduk. Bunu vurgulama nedeniniz ise ırkçı duygularınız. Amacınız Yahudi düşmanlığı ile THY eleştirmek. Özür dilemeniz aklınızdaki düşünce biçimini değiştirmiyor. Ben özrünüzü kabul etmiyorum.

Burada yanlış anlaşılma yok beyefendi. Yahudi, Solomon amca diyerek vurguladığınızı kulaklarımızla duyduk. Bunu vurgulama nedeniniz ise ırkçı duygularınız. Amacınız Yahudi düşmanlığı ile THY eleştirmek. Özür dilemeniz aklınızdaki düşünce biçimini değiştirmiyor. Ben özrünüzü kabul — İris Cibre (@iriscibre) January 10, 2022

Ali Kıdık da özrünün yetersiz olduğunu fark etmiş olacak ki orijinal paylaşımını sildi.

https://www.avlaremoz.com/2022/01/10/iyi-partili-ali-kidik-yahudi-salamon-thyden-ucuza-bilet-aliyor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=iyi-partili-ali-kidik-yahudi-salamon-thyden-ucuza-bilet-aliyor