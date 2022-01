Erdoğan yönetiminin ABD’de imaj lobisi!

Yılmaz Polat Erdoğan yönetimi uzun bir süredir ABD’de destek arayışı içerisinde. Erdoğan ‘otoriter’ bir lider olarak tanımlanıyor, politikaları yönetim, Kongre ve medya tarafından eleştiriliyor. Başkan Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yıldızı barışmadı. Siyasi, askeri ve ekonomik sorunlar devam ediyor. Her ne kadar Erdoğan, ‘iktidarları boyunca ABD başkanları Bush, Obama ve Trump’la böylesine bir gerginlik yaşamadığını’ söylüyorsa da yasaklıyken Beyaz Saray’da ağırlayan Bush dönemi hariç, Obama ve Trump’la yaşananlar Biden’la yaşadıklarından çok farklı değil. Hatırlamakta yarar var. Gazze’ye gitmeye hazırlanırken Obama’yla Oval Ofis’te (Davutoğlu’nun da bulunduğu) yapılan görüşmeden sonra seyahatin bir daha programa alınmaması, Trump’ın gider ayak CAATSA yaptırımlarını imzalaması, tehditleri, Rahip Brunson krizi ve yazdığı mektup henüz hafızalarda tazeliğini koruyor. Biden-Erdoğan ilişkilerinin düzeleceğine ilişkin olumlu bir işaret yok. İki Saray arasında siyasi, askeri ve finansal önemli sorunlar olduğu sır değil. (S-400, F-35, F-16 (modernizasyon), insan hakları, Halkbank, SBK v.s) ikinci temyiz başvurusunun da reddedildiği Halkbank davasının başlaması ve Sezgin Baran Korkmaz’ın Avusturya’dan ABD’ye iadesiyle başlayacak mahkemeler ilişkileri daha gerecektir. Diğer ABD başkanlarından farklı olarak Erdoğan’ın Biden’ın görev süresince Washington’a daveti olası görünmüyor. Kongre’de de durum farklı değil. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, Erdoğan’ı sert biçimde eleştiren iki etkili Demokrat isim. AKP’yi Cumhuriyetçiler de sert biçimde eleştiriyor. Önümüzdeki kasım ayında ABD’de Kongre seçimleri yapılacak. Kongre’nin Erdoğan yönetimine karşı tavrı daha da sertleşeceğe benziyor. Erdoğan yönetimi yeni yılda ABD’de nasıl bir hazırlık içinde? Washington Büyükelçisi Murat Mercan’ın bazı ‘Yahudi’ kuruluşların dini ‘Hannukah’ toplantılarına katılıp mum yakması, Ermeni Apostolic ve Evanjelik Kilisesi vatandaşların noelini kutlaması şüphesiz olumlu bir gelişme ama AKP’nin imajını değiştirecek gibi görünmüyor. Mercan ‘Hakikati aramak’ rumuzlu Twitter hesabına Ankara’ya ayak basan yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl’in kebap yerken videosunu koymuş. Flake böylece Ankara’da önce kebapla tanışmış! ‘Çok lezzetli ve harika’ demiş. Bakalım kebabı seven eski Senatör Flake’le AKP yönetiminin ilişkileri nasıl olacak? Bu arada her dönem başkanlara yakın lobi şirketi kiralayan AKP yönetimi milyonluk lobi şirketlerine bir yenisini daha ekleyerek yeni yılın ilk anlaşmasını yaptı. ‘The Van Aucker Group LLC (TVAG)’ adlı şirketle anlaştı. TVAG Şirketi tanıtım web sayfasında ‘stratejik siyasi tavsiye’ verdiğini yazıyor. Anlaşma halen Türkiye’nin lobi şirketlerinden biri olan LB International Solutions bünyesinde TVAG kurucusu Robert Lewis arasında imzalandı. Buna göre, şirkete yılda 120 bin dolar ödenecek. Erdoğan hükümetinin ABD resmi kayıtlarına göre sadece ‘2021’ yılında 6 şirkete ödediği lobi parası ( 7.979.000 – yedi milyon 979 bin dolar) https://tele1.com.tr/erdogan-yonetiminin-abdde-imaj-lobisi-541901/