Ünlü boksör nakavt olduktan sonra komaya girip öldü

26 yaşındaki Ermeni asıllı Rus boksör Arrest Sahakyan, nakavt yenilgisinin ardından komaya girdi. Sahakyan, komadaki 10 gününde hayatını kaybetti.

Ermeni asıllı Rus boksör Sahakyan, 26 Aralık’ta nakavtla mağlup edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Dün vefat etmeden önce on gün komada kaldı.

Süper orta sıklet Sahakyan, profesyonel olarak dokuz kez savaştı ve altı maçını kazandı.

Sahakyan boksun yanı sıra karma dövüş sanatlarında da yer aldı.

Petrosyan, Sahakyan’ın Ermenistan’ın Erivan kentinde gömüleceğini doğruladı.

Ancak cenazesi 11 Ocak’ta Rusya’nın Samarra eyaletine bağlı Tolyatti’de defnedilecek.

Yakınlarından duygu dolu mesajlar

Genç sporcunun akrabası Svetlana Petrosyan Instagram’da şunları yazdı: “Nasıl… yaşamaya nasıl devam edilir… Ruhumuz… sevincimiz… Kalbim paramparça…

“İnanmıyorum… kötü bir rüya gibi…

“Seni çok sevdik.. çok.. canım. Sen en kibar, en neşeli, harika, samimi insandın.”

Bir başka yakının sözleri şöyleydi: “Büyük harfle çok parlak, kibar ve sempatik bir insandı.”

Bir diğeri ise “Meleğimiz, seni unutmayacağız” diye yazdı.

https://www.tv100.com/26-yasindaki-ermeni-asilli-rus-boksor-arrest-sahakyan-nakavt-olduktan-sonra-komaya-girip-oldu-haber-588721