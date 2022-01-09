TANRIYI KIYAMETE ZORLAMAK!.

Şaban Öztürk Yazıma başlamadan önce, bir arkadaşımın Facebook’daki “HDP KAPATILSIN MI?” paylaşımına; “Korkmak da neymiş Abi?!. Hepsini de tıksınlar kodese.. Hepsi de vatan haini.. Hepsi de Devlete ve Millete düşman ve baş belası.. Ermeni soyu bunlar.. Allah hepsinin de belasını versin inşaallah..” şeklinde yaptığım yorum üzerine 3 gün (72 saat) süre ile hesabımı paylaşım, yorum ve beğeniye kapattı.. Ermenilere, Yahudilere, Hristiyanlara, Din Düşmanlarına, Allahsızlara, Kitapsızlara, vatan hainlerine, soysuzlara, şerefsizlere bir şeyler söylemek, yazmak Facebook topluluk kurallarına aykırı lakin benime Dinime, Peygamberime, kitabıma, Bayrağıma, Vatanıma, Devletime küfretmek, hakaret etmek, salya sümük saldırmak, yakıp yırtmak Facebook topluluk kurallarına aykırı değil!. Hepiniz de aynı soyun.. …. Biz hep uyumuşuz!. Sosyal medyanın tümünün daha adil ve daha tarafsız yönetilebilmesi için yüreğinde Allah korkusu olan bizim elimizde olması gerekirdi!..Ama değil!. Haritaya bakınca insanın morali bozuluyor. Kurdukları uluslararası düzenin sonucu şekillenen dünya bu.. Bu dünyayı gerçekleştirmek için 2 dünya savaşı, bir soğuk savaş, yüzlerce darbe, terör, irili ufaklı bir sürü savaş tezgahladılar.. Şimdi tarihin sonunu getirecek bir medeniyetler arası savaş için Tanrıyı kıyamete zorlamaya çalışıyor ya da insanlığı MetaVerse, yeni dünya düzenine razı etmeye çalışıyorlar.. **** “Orta Asya” coğrafyası bir yamalı bohça gibi..Mayın tarlası sanki.. Bölgenin toprak bakımından Rusya ve Çin’den sonra en büyük ülkesi Kazakistan 2.724.900 km²’lik toprağı ile sınırı olan ülkeler arasında 3. sırada..Doğu Türkistan 1.665.000 km2.. Kazakistan toprak büyüklüğü bakımından da dünyanın 9. büyük ülkesi!. Demem o ki; Türk Dünyasının yüzölçümü bir araya geldiğinde mega büyüklükte!. Aklınızda olsun Türk Dünyası olarak birlik olacağız da, biz kaliteli Glutensiz Kazak buğdayı değil de, Glutenli sağlıksız Amerikan buğdayı ithal ediyoruz, bu ne olacak?!. Onlar ihraç etmiyor, biz de almıyoruz.. Ne güzel değil mi?!. Bu sınırları kim çizdi ise, Kazakistan ile Moğolistan arasında minik bir koridorla, Rusya’dan Çin’e bir kapı aralanmış, o da, Doğu Türkistan üzerinden.. Çin’in Rusya ile sınırı Japon denizine doğru, Kamçatka’ya doğru, Moğolistan’ın sınırından itibaren doğuda bir bölge..Gözünüze sokağa çıkmış insanları çok yaklaştırırsanız, arkasındaki gerçeği göremezsiniz.. Bu “diferansiyel denklemi”ni çözmek için bu yapıyı çok iyi analiz etmek gerekiyor..Bu çarkı kim niçin ve nasıl kurdu onu anlamadan bir yere varamazsınız.. Türk Devletleri Teşkilatı gibi projeler o zaman başlamadan biter, aksakallıların sesi bile çıkmaz.. Hayırlı günler diliyorum.. https://www.afyonyerelbasin.com/yazarlar/saban-ozturk/tanriyi-kiyamete-zorlamak/52995/