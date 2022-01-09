Samandağ’da 3 dilde şarkılarla Res El Seni kutlandı

HDP Samandağ’da Res El Seni (yılbaşı) kutlaması yaptı. Arapça, Kürtçe, Türkçe şarkıların söylendiği kutlamada anadil ve bölgesel barış vurgusu öne çıktı.

Burcu Özkaya Günaydın

HATAY – Miladi Takvim’e göre 14 Ocak’a denk gelen gün, Rumi Takvim’e göre yılbaşı. Ortadoğu coğrafyasında 14 Ocak’ta yılbaşı kutlaması yapılıyor. Arap Aleviler bu yılbaşı kutlamasına Res El Seni diyor. HDP Samandağ İlçe Örgütü de dün akşam Res El Seni kutlaması gerçekleştirdi.

Yerel halktan katılımın yanı sıra HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Gezi Direnişi eylemleri sırasında Hatay’da vefat eden Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan, polis tarafından öldürülen Şerzan Kurt’un babası Ömer Kurt ve siyasi parti temsilcileri de etkinliğe katıldı. Salona Türkçe, Kürtçe Arapça ve Ermenice ‘Yeni yılınız kutlu olsun’ pankartı asıldı.

Etkinlik Yerel Sanatçı Mehmet Menni’nin Arapça uzun hava ve oyun havaları söylemesiyle başladı.’

‘NEDEN HİKÂYELERİMİ ANADİLİMİZDE ANLATAMIYORUZ’

Etkinlikte konuşan Tülay Hatimoğulları, konuşmasını anadili Arapça’yla yaptı. Türkiye’nin dil yönünde zengin bir ülke olduğunu belirten Hatimoğulları “Türkiye’nin her yerinde Siirt’te Urfa’da insanlar kendi dillerinde konuşabilseydi, muhabbet edebilseydi ne olurdu? Bu bizim anadilimiz neden hikayelerimizi anadilimizle anlatamıyoruz. Sadece Arapça değil. Türkiye tüm dillerin olduğu cennetin yeryüzündeki hali aslında. Neden bu coğrafyanın kimlikleri hikayelerini anadilde anlatamıyor” dedi.

‘BİZİM MÜCADELEMİZ BU HAKİKATİN MÜCADELESİDİR’

Ankara’dan gelen misafirleri Vakıflı’ya, Musa Ağacı Hıdırbey’e götürdüklerini, Vakıflı’da Türk, Kürt, Ermeni, Alevi bir arada oturup sohbet ettiklerini, Türkiye’nin renklerinin bu oturdukları masa olduğunu anlatan Hatimoğulları “Bizim renklerimiz, Türkiye’nin renkleri bunlar. Bu yüzden hepimizin daha fazla el ele tutuşması gerekiyor. Fakat düzen her zaman Arapça, Kürtçe, Ermenice yasak diyor. Asıl hakikat herkesin istediği dilde yaşayıp, eğitim almasıdır. Bizim mücadelemiz de bu hakikatin mücadelesidir” diye konuştu.

‘HÜKÜMET HALKLARI DÜŞMAN ETTİ’

Daha sonra söz alan Saruhan Oluç ise HDP olarak sadece Türkiye için değil tüm Ortadoğu için de barış istediklerini söyledi. Etkinlikten önce Vakıflı’ya gittiklerini, oturdukları masada Ermeni, Arap Alevi Sünni olduğunu, bu masanın HDP olduğunu ifade eden Oluç, şöyle konuştu: “HDP tüm halkların birlikte oturduğu masadır. Biz sadece Türkiye için değil tüm bölge için barış istedik. Hükümet ne yaptı; yüzyıllardır bir arada yaşayan halkları düşman etti. Komşudaki savaşın ortasına girerek, her türlü çeteyi besledi. Kürt düşmanlığı, Arap, Alevi düşmanlığı yaptı. Suriye’de savaşa değil barışa ihtiyaç var.”

Etkinlik, konuşmaların ardından yerel müzik grubu Kaldırım’ın ezgileri ve Abdal Müzik Grubu’ndan Haluk Tolga İlhan’ın sahne alması ve halaylarla son buldu.

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