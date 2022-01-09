Oşin Çilingir’i anıyoruz

Agos’un ilk yazarlarından Oşin Çilingir, ölümünün birinci yılında anılıyor.

Gazetemizin ilk yazarlarından Oşin Çilingir (Cihan Ateş) ölümünün birinci yılında anılıyor.

Çilingir 10 Ocak 2021’de 76 yaşında hayatını kaybetmişti. 1980 öncesi Demokrat gazetesinin yazarlarından da olan Çilingir, Hrant Dink’in yakın dostuydu. Demokrat gazetesindeki yazılarını ‘Cihan Ateş’ imzasıyla kaleme alan Çilingir bazı yazılarını da Yalçın Çilingir imzasıyla yayınlıyordu.

Oşin Çilingir için 10 Ocak Pazartesi günü saat 14.00’te Pangaltı Latin Katolik Mezarlığı’ndaki kabri başında bir anma düzenlenecek.

Oşin Çilingir 1945 yılında Diyarbakır’da, Fatih Paşa Mahallesi’nde doğdu. Hançepek’te büyüdü, Süleyman Nazif İlkokulu’nu bitirdi (1957).

Aynı yıl ailesiyle birlikte İstanbul’a göçtü. Surp Haç Tıbrevank Ermeni Lisesi (1963) ve İTÜ Maden Fakültesi’nden mezun oldu (1969). Maden mühendisliği, meslek örgütlerinde yöneticilik ve bir süre de gazetecilik yaptı.

Agos Gazetesi’nde “Bir zamanlar dışladığım ruhumda yaptığım gezintileri, ruhumla olan didişmelerimi dile getiriyor” dediği “hiçbir tanıma girmeyen tür”de yazılar kaleme aldı.

Çilingir’in Agos yazılarından derlenen “İçimizdeki Kara Delik” başlıklı kitap 2002 yılında Aras Yayınları’ndan çıkmıştı.

Oşin Çilingir’in son kaleme aldığı yazılardan biri “Krikor Zohrab’dan Hrant Dink’e yüzyıllık yalnızlık!” başlığını taşıyordu.

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