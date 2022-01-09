Milli boksör Birol Aygün’ün hedefi Ermenistan’da zirveye çıkmak

Katıldığı şampiyonalarda birçok başarı elde eden 27 yaşındaki milli boksör Birol Aygün, mayıs ayında Ermenistan’da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası’nda zirveyi hedefliyor.

Şampiyona öncesinde büyük erkekler kategorisinde 19-28 Şubat’ta Bulgaristan’da gerçekleştirilecek “73. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası” ile 4-9 Nisan’da Polonya’da düzenlenecek “37.Uluslararası Felix Stamm Boks Turnuvası”na da katılacak milli sporcu, göstereceği performansla iddiasını kanıtlamaya odaklandı.

Çalışmalarını antrenörü İshak Tiryaki eşliğinde haftanın 6 günü çift idman yaparak sürdüren milli boksör, bu müsabakaların ardından mücadele edeceği Avrupa Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

[Fotoğraf: AA]

“Bütün müsabakalara aynı azimle hazırlanıyorum”

Birol Aygün, hedeflerini sınırlı tutmadığını ve bütün müsabakalara aynı azimle hazırlandığını söyledi. Birol, daha çok vücudu hazır tutmaya yönelik bir program uyguladıklarını anlattı.

“Avrupa Şampiyonası için iki turnuvayı da güzel geçirmem gerekiyor. Sporcunun hedefi her zaman en üst basamaktır, bunun bilinciyle çalışıyorum. Asıl hedefimiz Ermenistan’da yapılacak Avrupa Şampiyonası.”

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Tiryaki: Avrupa Şampiyonası’nda zirve yapabiliriz

Antrenör İshak Tiryaki de milli boksörün fizik, kondisyon olarak iyi seviyede olduğunu belirterek, katılacağı organizasyonlardan başarılı sonuçlarla dönmesini beklediğini ifade etti.

Tiryaki, Avrupa Şampiyonası öncesi iki turnuvanın da milli sporcu için ciddi bir sınav niteliğinde olduğuna işaret etti.

“Asıl hedefimiz, milli sporcumuza mayıs ayına doğru form tutturmak. Birol 27 yaşına girdi. Çok tecrübeli bir sporcu. Avrupa Şampiyonası’ndaki rakiplerini tanıyoruz. En güçlülerinden biri İtalyan rakibi, bir de Rus rakibi var. Bir sakatlık yaşanmazsa Avrupa Şampiyonası’nda zirve yapabiliriz.”

https://www.trthaber.com/haber/spor/milli-boksor-birol-aygunun-hedefi-ermenistanda-zirveye-cikmak-643189.html