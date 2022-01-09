İstifa eden Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulidis’ten cumhurbaşkanlığına adaylık sinyali

Güney Kıbrıs’ta 2023’te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adı adaylar arasında geçen Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını günler öncesinden verdiğini belirten ve düzenlediği basın toplantısında sert ifadeler kullanan 48 yaşındaki Hristodulidis, “İstifam, son zamanlarda ortaya çıkan ve hükümetin rolünü ciddi şekilde etkileyen olaylar ve açıklamaların sonucudur. Amacım her zaman evcilleşmemiş hayvanlardan arınmış ve gereksiz yere dişlerini gösterenlerin yaygın olmadığı politikalar uygulamak olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında 2023 seçimlerinde yarışmak istediğinin altını çizen Hristodulidis, iktidardaki Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) genel başkanlığıyla değil cumhurbaşkanlığı ile ilgilendiğini aktardı.

DİSİ Genel Başkanı Rum siyasetçi, mevcut Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades’i bu kurum için bir emsal olarak gösterdi.

Eski bakan, “Kıbrıs toplumunun köpek balıklarına değil, geniş siyasi güçleri birleştirebilecek ve hem yurt içinde hem de uluslararası alanda iş birliği için güçlü temeller oluşturabilecek iyi bir kaptana ihtiyacı var. Adaylığım özellikle daha geniş yelpazede işbirliklerine yol açabilirse 2023 cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgileneceğimi dürüstçe söyleyebilirim.” şeklinde konuştu.

Hristodulidis’in tepkisinin, kendi parti yönetimine ve cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen partinin genel başkanı Averof Neophytou’ya olduğu belirtiliyor.

Mart 2018’den bu yana dışişleri bakanı olarak görev yapan, daha önce önce de 5 yıl boyunca hükümet sözcüsü olan Hristodulidis, yapılan birçok kamuoyu anketinde ülkenin en popüler politikacılarından biri olarak öne çıkıyor.

Euronews