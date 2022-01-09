Hrant Dink , Ümit Kıvanç imzalı ‘Hafıza Yetersiz’ filmiyle anılacak

Hrant Dink, katledilişinin 15. yılında “Hafıza Yetersiz” filmi ile anılacak. Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı film, 13 Ocak Perşembe günü çevrimiçi izlemeye açılacak.

DUVAR – Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, cinayetinin 15. yılında “Hafıza Yetersiz” filmi ile anılacak. Belgesel sinemacı ve yazar Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı filmde Hrant Dink’in Türkiye ve dünya hayali kendi sesinden aktarılacak.

Hran Dink Vakfı’nın internet sitesinden konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Film Gösterimine davetlisiniz: Hafıza Yetersiz. Cinayetin 15. yılında, Hrant Dink’i hedef haline getiren tutkusuna tanık olmaya; şu zor günlerde onun kendi sesinden dinleyeceğimiz Türkiye ve dünya hayalini 13 Ocak saat 20.00’de buradan izleyebilirsiniz.

Ümit Kıvanç’ın tasarlayıp kurguladığı Hrant Dink’in sözünü renge, şekle ve sese büründürerek aktaran ‘Hafıza Yetersiz’ filmi, Hrant Dink’e ve sözüne yaşam alanı tanımayan ‘sistem’in nerelerde ‘hata verdiğini’ gözler önüne seriyor.”

“Hafıza Yetersiz”, 13 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de “https://hrantdink.org/tr/” adresinden izlenebilecek. (ANKA)

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