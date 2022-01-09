’12 Kabile başlattı!’ Binlerce kişiyi evsiz bırakan yangın…

Derleyen: Gonca Kocabaş / Milliyet.com.tr – ABD’nin Colorado eyaleti geçtiğimiz günlerde tarihinin en büyük yangınlarından birini yaşadı: Marshall Yangını. Bu olayın özellikle yangınların sık yaşandığı bir dönemde meydana gelmemesi ise akıllarda pek çok soru işareti bıraktı. Binden fazla evin hasar gördüğü ve 35 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı yangınla ilgili araştırmalar, 12 Kabile tarikatının üyelerini işaret ediyor. Peki kim bu 12 Kabile tarikatı?

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Boulder County Şerifi Joe Pelle, devam eden soruşturma kapsamında bilgiler verdi. Pelle, yangının rüzgârın etkisiyle devrilen elektrik direklerinden kaynaklanması ihtimalinden uzaklaştıklarını dile getirdi. Pelle, 1970’lerde ülkenin güneyinde kalan Tennessee eyaletinde kurulan 12 Kabile tarikatına ait araziye odaklandıklarını ifade etti. Görgü tanıklarının yangın başlamadan önce bu arazideki bir yapının alev aldığını kendilerine bildirdiğini aktaran Pelle, “Yangın o mahallede bir yerden çıktı. Yangını o kulübenin başlattığını veya sonradan oraya sıçradığını ise henüz bilmiyoruz” dedi. Yangının çıktığı yerdeki kasabalar tahliye edilirken, 2 kişinin de hâlâ kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

1970’LERDE KURULAN 12 KABİLE 3 BİN KİŞİDEN OLUŞUYOR

Şerif Pelle, araştırma tamamlanmadan herhangi bir yeri işaret etmek istemediklerini dile getirdi. Çünkü Pelle, “Toplumdaki öfke çok büyük. Bu yüzden gerçekten yavaş hareket edeceğiz ve dikkatli olacağız” dedi. Polis, ölümcül yangının bir kundaklama sonucu çıktığını reddetmedi ve 12 Kabile ile bağlantılı olabileceğine dair bir arama emri de çıkardı. Ancak yanan alanın büyük bir bölümünü kaplayan yoğun kar tabakası soruşturmayı engelledi.

KADINLAR MÜTEVAZI KIYAFETLER GİYMEK ZORUNDA

1970’li yıllarda ABD’de kurulan ’12 Kabile’ oldukça uç noktalarda yaşayan ve yaklaşık 3 bin kişiden oluşan bir topluluk olarak biliniyor. Grup üyeleri ABD’nin yanı sıra Güney Amerika, Avrupa ve Asya’da bulunuyor. Üyelerinin, Boulder dışında Colorado’da geniş bir yerleşim yerleri mevcut. Topluluk üyeleri çeşitli kafeler, şarküteriler ve restoranlar işletiyorlar. Güney Amerika’da ortaya çıkan aşırı Hristiyan gruptan ülkedeki pek çok kişi haberdar değil. İlk başlarda hippi tarzı restoranları pek çok kişiye ilginç gelse de, topluluğun yaşam tarzı ve savunuculuğunu yaptıkları konularla bir hayli tepki topladıkları da bir gerçek.

1970’li yıllarda bir gençlik örgütü olarak ortaya çıkıp kendi kendini yöneten grup, eski ve yeni Ahit’e sıkı sıkıya bağlı hareket ediyor. Topluluktaki erkeklerin hepsi sakal bırakıyor, kadınlar da mütevazı kıyafetler giyiyorlar. Üyelerin bağımsız olarak istihdam edilmelerine izin verilmiyor.

KAZANILAN TÜM GELİR TEK BİR YERDE TOPLANIYOR

Irkçı söylemleriyle tepki çeken grup, çocuklarını okula göndermiyor ve evde eğitim veriyor. Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda soruşturma başlatıldığı, topluluktaki çocukların şiddet gördüğü ve devlet tarafından koruma altına alındıkları da biliniyor. Ayrıca gruba ABD’de çocuk işçiliği ihlalleri nedeniyle de soruşturma açıldı.

Kabiledeki üyelerin çoğu çiftçiliğe odaklanıyor, geniş bir aile gibi birlikte yaşıyor ve her şeyi paylaşıyorlar. 12 Kabile üyeleri, “Biz esas olarak kendimiz için yiyecek yetiştiriyoruz ancak bazen ürünlerimizi kendi çiftlik tezgahlarımızda veya çiftçi pazarlarında satıyoruz. Çeşitli çalışmalardan elde ettiğimiz tüm gelir, ihtiyaçlarımızın karşılandığı ortak bir havuza gidiyor. Birbirimizi sevip kolluyoruz. Kurtarıcımıza borçlu olduğumuz sevgi dışında bir borcumuz yok” diyorlar.

12 KABİLE’NİN YANGINLA İLİŞKİSİ NE?

12 Kabile’nin Boulder bölgesi topluluğunun üyeleri, geçen perşembe günü Colorado tarihindeki en yok edici orman yangınına yönelik soruşturmanın odak noktası oldu. Kasırga ve şiddetli rüzgârların bölgeyi kasıp kavuran yangınların, düşen elektrik hatlarını alevlendirdiğine dair raporlara rağmen Colorado yetkilileri artık bu ihtimâl üzerinde durmadıklarını dile getirdiler. Yanan bir kulübenin video görüntüleri, yangının 12 Kabile’nin topraklarından çıkıp çıkmadığına dair soruları da gündeme getirdi. Yetkililer soruşturmanın haftalarca, hatta aylarca sürebileceğinin altını çizdi.

Milliyet Gazetesi