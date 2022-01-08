Ruhi Su Dostlar Korosu yeni yıla merhaba dedi

1975 yılından beri gelişerek kitlelere ulaşan Ruhi Su Dostlar Korosu, 2022 lansmanını Caddebostan Kültür Merkezi’nde yaptı.

Emel Seçen

Teksesli halk müziğimizin Batı müziği içinde yer edinmesinin bir yolu olarak “çoksesliliği” önemli bulan ve 1975 yılından beri daha da gelişerek kitlelere ulaşan Ruhi Su Dostlar Korosu, 2022 lansmanını Caddebostan Kültür Merkezi’nde yaptı.

Zaman içerisinde çalışmalarını Timur Selçuk, Sarper Özsan, Hüseyin Tutkun, Cenan Akın, Öcal Öcalan, Refik Köksal, Cengiz Ünal, Ortaç Aydınoğlu, Berktay T. Akyıldız, Mutlu Ödemiş ve günümüzde Haluk Polat gibi değerli müzik insanları yönetiminde yürüten koro şefliğinde eşsiz eserler ve nefesleri ile izleyenleri büyülediler.

Programda türkülerle harmanlanan ve yer yer Sabahattin Eyüboğlu’ndan Filiz Ali’ye, “Teodorakis’ten özel sunumu ile geceye katılıp Ruhi Su ve çok emeği olan Sümeye Çakır ile olmak çok büyük bir mutluluktu” diyen Yunan sanatçı Aleksandra Gravas’a kadar geniş bir yelpaze izleyiciye ücretsiz olarak sunuldu.

TÜM DÜNYA İÇİN…

Unutulmayan ise Hrant Dink ve İstanbul Sözleşmesi’ydi. Türkülerle bezenmiş eşsiz gecede defalarca sahnede bis yaptılar. Haluk Polat yönetiminde üç koro Ruhi Su Dostlar, Gençlik Korosu ve Hazırlık olmak üzere birbirinden güzel eserleri seslendirdi.

Konser öncesi Ruhi Su’nun oğlu Ilgın Ruhi Su’dan yeni yıl mesajı aldık, şöyle dedi: “Hayal görmek, benim ruhumda pek yok. Bu sene için de doğru bir şey diyemiyorum, bunu sade bizim için değil tüm dünya vatandaşları için söylüyorum. Tüm emekçiler, işsiz kalanlar ve bilim insanlarının ‘emek’ günlerini daha iyi yaşamasını istiyorum.”

Cumhuriyet Gazetesi