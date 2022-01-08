‘Milletimiz nasıl bir badireye çekilmek isteniyor?’

1962 yılında Konya’da çıkan ‘OKU’ isimli derginin bir sayısında okumuştum. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u alınca, imparatorun zindana hapsettirdiği üç papazı çıkarıp huzuruna çağırır. Suçlarının ne olduğunu ve niçin zindana hapsedildiklerini sorar? Papazlar, gidişatın iyi olmadığını, halkın bazılarının zulüm gördüğünü, şehirde açlık hüküm sürdüğünü, böyle giderse Kostantinpolis’in Türklerin eline geçebileceğini söylediler. Bu sebepten bizleri zindana attırdı. Fatih papazlara diğer şehirlerdeki mahkemelere girip, görün ve düşüncelerinizi bana rapor edin der. Papazlar dağılıp biri Adapazı’na biri Konya’ya ve diğeri de Kütahya’ya giderek mahkemelere gidip duruşmaları dinliyorlar. Adapazarı’na giden papaz mahkemede iki kişinin davasını şöyle anlatıyor. ‘Bir şahıs, diğer bir şahıstan tarla satın alıyor. Tarlayı yeni alan tarlayı sürerken sabanına küçük bir küp takılmış. Köylü, küpü topraktan çıkarıp ağzını açınca küpün altın dolu olduğunu görüyor ve dolu küpü tarlayı satan adama götürüyor. Tarlayı satan ise küpü kabul etmiyor. O altınlar benim hakkım olsaydı benim sabanıma takılırdı, senin sabahına takıldığı için senin hakkındır. Diyerek kabul etmiyor. İş mahkemeye kalınca kadı efendi durumu inceliyor, bunlardan birinin yetişkin bir kızı diğerinin de yetişkin bir oğlu olduğunu öğreniyor. Diyor ki; bunları nikahlıyalım ve altınları bunlara hediye edelim.

Konya’ya giden ise; mahkeme de bir tüccarın Venedikli bir tüccara mal getirmesi için sipariş vererek bir miktar para veriyor. Venedikli aldığı paraya mukabil malı gemiye yükleyerek İzmir’e gönderiyor. Fakat gemi, İzmir açıklarında fırtınaya tutularak batıyor. Konyalı tüccar mal elime geçmedi diye Venedikli tüccarı dava ediyor. Konya Kadısı Venedikli tüccarı haklı buluyor. Alınan paraya karşı malın gemiye yüklediğini, geminin fırtına da batmasının kendisiyle ilgili olmadığını söylüyor. Kadı efendi, fırtınanın Allah’tan olduğunu ve bunda Venedikli tüccarın bir hatası olmadığını açıklıyor.

Kütahya’ya giden papaz ise, Müslüman bir kimsenin bir mescid yaptırdığını mescidin az bir kısmının komşusu bir Rum’un arsasının az bir kısmını kapladığını, bu durumu kadıya şikayet ediliyor. Kadı efendi Rum’u haklı görerek mescidi, Rum’un arsasında olan kısmını yıktırıyor. Mescid biraz küçülmüş oluyor.

Papazlar İstanbul’a gelir durumları padişaha arz ediyorlar. Papazlar anlıyorlar ki Türkler hak üzerine hüküm sürüyorlar. Yine bir Alman elçisi İstanbul Karaköy rıhtımında parasını çıkarırken bir kısmını rıhtıma düşürüyor. Madenî olan paraların bazısı rıhtımdan denize düşüyor. O anda bu olayı gören birkaç çocuk denize atlıyarak paraları denizden çıkarıp elçiye veriyorlar. Elçi, bütün paralarının tamam olduğunu görüp hayret ediyor. Bunu Serdengeçti yayınlarından “Bir Alman elçisinin hatıraları” isimli bir kitaptan okumuştum.

Yine 1962 senesinde merhum M. Şevket Eygi’nin çıkardığı “Yeni İstiklal” gazetesinde Samatya’da bir Ermeni bakkala bir Türk vatandaş ekmek almak için gidiyor. O anda postacı bir dergi getiriyor. Türk müşteri, “Bu dergiyi niye alıyorsun? Agop efendi, senin okuman yazman yok.” Agop, benim okumam yazmam yok ama dergi Ermeni davasını hizmet ettiği için bu dergiye aboneyim der.

Yine bir gün Fatih Sultan Mehmet Han, tebdili kıyafet ederek, İstanbul’un mahallelerinden birinde karşılıklı iki dükkan olan birisine giriyor ve bir miktar peynir istiyor. Satıcı peyniri tartıp tanıyamadığı padişaha verirken, padişah bir miktar da yağ istiyor. Dükkan sahibi – “Ben siftahımı yaptım, yağı da karşı bakkaldan alın, o da siftahını yapsın” diyor.

Birgün Ankara Küçükesat’da bir sokakta bir manavın önünden geçerken yine sebze satan bir seyyar satıcı aynı manavın önünden geçiyordu, Manav pür hiddet seyyar satıcıya “Niye buradan geçiyorsun?” diye üzerine yürüdü. Halbuki herkesin rızkını veren ALLAH’dır.

Yine orta 2. sınıfta iken Konya’da A.Oktay Güner bey ile tanışmıştım. Bana dedi ki, “Turgut, İstanbul’da Rum ve Ermeniler 40 adet langırt salonu açtılar ve buralara sadece Türk çocukları vakit öldürmek için gidiyorlar. Bunlar maksatlı olarak açılan yerlerdir.”

Rahmetli N.Fazıl Kıskakürek’in bir sözü vardır; “Bazı kimselerin kafalarının içi, peşinden koştukları meşin topun içindeki boşluk gibi boştur.”

Bütün bunlar milletimizin nasıl bir badireye çekilmek istendiğini gösteren bazı bilgilerdir. Geçenlerde Kanal 7 televizyonundaki bazı haberler içimi sızlatmaktadır.

7 Yaşındaki kızını öldürdü – İSTANBUL

Tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü – ADANA

İzinli bir er kadın polisi bıçakladı – ANTALYA

Magandalar can aldı-ORDU

Sultangazi’de taşlı-bıçaklı kavga – İSTANBUL

Yol verme kavgası – ZONGULDAK

Alkol alan sürücü, arabasıyla lokantaya girdi – İSTANBUL

Dolandırıcılar 1 milyon lira dolandırdılar- BURSA

Sahte bir fatura ile 750 milyon lira dolandırdılar. – İSTANBUL

HDP toplantısında terörist başı A.Öcalan’a methiyeler yapıldı- İSTANBUL

Yine televizyonlardaki gıda reklamlarında bir şey yenilip içilip vakit besmele çekilmesi kasten verilmiyor. Aynı zamanda İslam’a aykırı sahneler gösteriliyor.

Okulda görevliyken nöbetçi olduğumuz bir vakit bir öğretmenle beraber yemekte dedim ki, “Hocam yemeğe niye besmele ile başlamadın?” Cevabı “Besmele çeksem de doyuyorum, çekmesem de, bunlar boş şeyler.”

1947’de ilkokula başlarken ALLAH (CC)’ın isminden hiç bahsedilmiyor. Hatta Alfabe’de ALLAH (CC) kelamı geçmiyordu. Bunlar kasten unutturulmaya çalışıldı. 1960 ve 1980 yıllarından sonra da unutturulmak istendi ama başaramadılar. Zira, “Kafirler isteseler de ALLAH (CC) nurunu tamamlayacaktır.”

Halen caddeler de ve sokaklarda tanımadığımız bir kişiye selam verdiğimiz vakit, bazıları ne diyor diye insanın yüzüne bön bön bakıyor. Halbuki Peygamberimiz (S.A.V.) “Tanıdığınız ve tanımadığınız insanlarla selamlaşın” diyor.

Hadis vardır “Kim bir milleti taklit eder ise; O taklit ettiği millettendir” der. Miladi yılbaşı Müslümanlara ait değildir. Bizim yılbaşımız. Peygamberimiz (S.A.V.) Mekke’den Medine’ye hicret ettiği yılın dönümüdür.

Bütün bunlar milletimizin nasıl bir badireye çekilmek istendiğini gösteriyor. Bilge Kağan’ın dediği gibi “Ey Türk, Titre ve kendine dön”.

ALLAH (CC)’ın selamı ve hayırlı günler üzerinize olsun.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/milletimiz-nasil-bir-badireye-cekilmek-isteniyor-1615082.html