Hz. Meryem’e çirkin ifadelerle iftira atan Dr. Kısa’ya çok sert tepki!

Erzurum Üniversitesi Mezunları Milli Türk Talebe Birliği Camiası Derneği, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa’nın Hz. Meryem’e yönelik ahlak ve akıldışı iftirasına tepki gösterdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cihad Kısa’nın Hazreti Meryem’e yönelik çirkin iftirasına tepkiler devam ediyor.

Dr. Kısa’ya tepki gösteren Erzurum Üniversitesi Mezunları Milli Türk Talebe Birliği Camiası Derneği, yaptığı basın açıklamalasında, “Sen nesin? Müslüman olsan Kur’an’ı kaynak kabul edersin, Hristiyan olsan Hz. Meryem anamıza iftira etmezsin. Yahudilik doğuştan geldiği için Yahudi de olamazsın. Sen nesin söyle de Alem seni bir tanısın.” ifadelerini kullandı.

Erzurum Üniversitesi Mezunları Milli Türk Talebe Birliği Camiası Derneği tarafından açıklamanın tamamı şöyle:

https://www.yeniakit.com.tr/haber/hz-meryeme-cirkin-ifadelerle-iftira-atan-dr-kisaya-cok-sert-tepki-1615297.html