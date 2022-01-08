Galataport 25 milyon ziyaretçi ağırlayacak

Galataport İş Geliştirme ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, “240 yeme içme ve perakende noktamız var. Yılda toplam 25 milyon ziyaretçi hedefliyoruz” dedi.

HANİFE BAŞ – Galataport kısa sürede İstanbul’un cazibe merkezi olurken, perakendeyi de hareketlendirdi. Galataport İş Geliştirme ve Kiralama Genel Müdür Yardımcısı İrem Yücel Kaymak, Galataport İstanbul’da 240 perakende ve yeme içme noktası bulunduğunu belirterek, kiralama oranının şu anda yüzde 85’lerde olduğunu ve önümüzdeki aylarda yeni açılışların da yapılacağını söyledi.

Galataport’un eski ve yeniyi buluşturan tarihi yapılarıyla şehirde yerli ve yabancı turist açısından hareketlilik sağlayacağını dile getiren Kaymak, şunları söyledi: “Misafirlerimizi ağırlamaya başladığımız ekim sonundan bu yana yaptığımız gözlemler de bu doğrultuda. Yıl boyunca planlanacak etkinliklerimiz ve kültür sanat aktivitelerimizle yoğun bir dönem bizleri bekliyor olacak. Ziyaretçi sayılarıyla beraber 2022’nin cirolar açısından da oldukça olumlu geçmesini bekliyoruz. Yılda 7 milyonu yabancı toplam 25 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında mürettebat dahil yaklaşık 1.5 milyon kruvaziyer yolcusunun İstanbul’u ziyaret edeceğini ve bu rakama 2022 yılının sonunda yaklaşacağımızı öngörüyoruz.”

Kaymak, 2022 için 250 gemi rezervasyonu olduğunu belirterek, “Kruvaziyerler ile Galataport’a sekiz yüz bin kişinin gelmesini bekliyoruz. Yeni yılın ilk yolcu gemisi Viking Sky, 6 Ocak’ta İstanbul’dan ayrıldı” diye konuştu.

Paket Postanesi

Galataport’ta rıhtımın en eski binası olan ve yapımı 1911’de tamamlanan Paket Postanesi de ocak sonu itibarıyla kapılarını açacak. Kaymak, “Eren Grubu’nun yeni konsepti House Of Superstep açıldı. Ünlü mücevher tasarımcı ve markaları Sevan Bıçakçı, Atilla Karat, Bee Goddess ve Avedis Kendir ile Vakko Grubu’nun üç markası Galataport İstanbul’da yerini alacak” dedi.

Yeme içmede geniş yelpaze

Kaymak, yeme içme alanında Türk ve dünya mutfağından geniş bir yelpaze sunduklarını da aktararak, şöyle konuştu:

“Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu’nun yeme-içme markası D.ream, Galataport İstanbul’da 12 farklı markasıyla yer alıyor. Bu markalar arasında çok önemli isimler var. 1940’lardan beri Karaköy ile özdeşleşmiş ve bir tarihi miras kabul edilen Liman İstanbul yeniden İstanbullular ile buluşuyor. Bunlar arasında SaltBae, Mezzaluna, Gina, Günaydın, The Populist var.

Ayrıca D.ream’in yurt dışı yatırımlarından Azumi Gruba ait, Londra’nın ödüllü restoranı Roka da Türkiye’ye girişini Galataport İstanbul ile yapıyor. Big Chefs, Cookshop, Kahve Dünyası gibi zincirleri de ağırlıyoruz. Sokak lezzetleriyle de şehrin gastronomi mahallesi oluyoruz.”

Milliyet Gazetesi