BirGün Pazar’da bu hafta: Zam ve enflasyon

Bir pazar klasiği olan BirGün Pazar, “zam ve enflasyon” dosyasıyla yarın gazetenizle birlikte bayinizde…

BirGün Pazar eki bu hafta “Zam ve enflasyon” dosyasıyla bayilerinizde.

Aydın Afacan, Cemal Süreya’nın ölüm yıl dönümü için “Sürgün Eros” başlıklı bir yazı yazdı.

Cüneyt Akman “Bir siyasi rejim sorunu: Türkiye’nin enflasyonu” yazısıyla enflasyonu, oranlarını ve dünya örneklerini anlattı.

Prof. Dr. Doğan Kökdemir “Kim özgür olmak ister?” başlığı altında özgür olabilme ve özgür olmak isteme kavramlarını yazdı.

Güray Öz “Rüzgâra vermeyin ateşten koruyun…” yazısıyla Epikuros, Demokritos, Lucretius gibi filozoflardan yola çıkarak hayata bakışı anlattı.

Haydar Ergülen “Yardımcı Ders Kitapları 101” yazı dizisini bu hafta “Aşklar da bakım istiyor…” başlığıyla sürdürdü.

Dr. Meriç Kırmızı “Sosyoloji ‘Ne işe yarıyor?’ başlığıyla sosyolojinin sorunlarını ve devletlerin sosyolojiye bakışını yazdı.

Metin Yetkin “Biseksüel bir mafya babasının varoluş sorunsalı: Duygu Baba” yazısıyla Cem Kertiş’in yeni kitabı Duygu Baba’yı anlattı.

Nesli Zağlı “Che’nin halası, yukarı bakanlar ve biz” başlığıyla düzen karşıtı açıklamalarıyla herkesin sevgisini toplayan Zehra Canan’ı ve Netflix’in Don’t Look Up filmini yazdı.

Dr. Tuğça Şener “‘Nasıl bir ülkede yaşamak isterdin?’ başlığıyla sokak röportajlarını, eğitim sistemini ve çarpıklıkları anlattı.

Oğuz Türkyılmaz “Elektrik şirketleri kollanıyor” yazısıyla elektrik zamlarını ve şirketlerin kârını anlattı.

Ozan Gündoğdu “Ağa ile marabanın hikayesi” başlığıyla ekonominin içine düştüğü hali anlattı.

Dr. Ozan Eren “Şarkı yazarlığını ve müziği yeniden düşünmek: ‘Bi’ Şarkım Var!’” başlığıyla ‘Bi’ Şarkım Var! müzik oluşumunu yazdı.

Özgür Gürbüz “Elektrik zammı kaderimiz değil” yazısıyla elektrikte alternatif üretim, maliyet düşürme, ucuza kullanma gibi konuları işledi.

Tacim Çiçek “Alışılmışın Dışında” öyküsünü yazdı.

Ulaş Başar Gezgin – Burak Kerem Yalçın, Asya Sineması serisinin sekizincisini “Ermenistan – Sayat Nova’dan Gomidas’a” başlığıyla sürdürdü.

BirGün Gazetesi