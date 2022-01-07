Yunanistan Sevan Nişanyan’ı ülkeyi terk etme şartıyla serbest bıraktı

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|Yunanistan’da dokuz gündür gözaltında bulunan yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan’ın serbest bırakıldığı bildirildi. Nişanyan, 2017’de Foça Açık Cezaevinden izinli çıkarak firar etmişti.
Ermenistan’ın Atina Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nişanyan’ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yer aldı.
ÜLKEYİ TERK ETME ŞARTI
Nişanyan’ın Ermenistan vatandaşı olduğu hatırlatılan açıklamada, kendisinin istemesi halinde Ermenistan’a da gidebileceği belirtildi.
CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKARAK FİRAR ETMİŞTİ
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