Yunanistan Sevan Nişanyan’ı ülkeyi terk etme şartıyla serbest bıraktı

Yunanistan’da dokuz gündür gözaltında bulunan yazar ve dilbilimci Sevan Nişanyan’ın serbest bırakıldığı bildirildi. Nişanyan, 2017’de Foça Açık Cezaevinden izinli çıkarak firar etmişti. Ermenistan’ın Atina Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Nişanyan’ın serbest bırakılmasına ilişkin açıklama yer aldı. ÜLKEYİ TERK ETME ŞARTI

Açıklamada, Nişanyan’ın Siros Birinci Derece İdare Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda serbest bırakıldığı belirtilerek, 15 gün içerisinde kendi isteğiyle Yunanistan’ı terk etmesinin istendiği kaydedildi. Nişanyan’ın Ermenistan vatandaşı olduğu hatırlatılan açıklamada, kendisinin istemesi halinde Ermenistan’a da gidebileceği belirtildi. CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKARAK FİRAR ETMİŞTİ

Nişanyan, 2017’de Foça Açık Cezaevinden izinli çıkarak firar etmişti. Firarın ardından Yunanistan’a yerleşen Nişanyan, oturma izni süresinin bitmesi nedeniyle 30 Aralık 2021’de gözaltına alınmıştı. Yeni Şafak