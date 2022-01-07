Yeni ABD büyükelçisi Türkiye’ye geldi

Türkiye’ye büyükelçi olarak atanan eski senatör Jeff Flake ve eşi bugün Türkiye’ye geldi.

DUVAR – ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye büyükelçi olarak atadığı eski senatör Jeff Flake ve eşi San Francisco’dan kalkan uçakla Türkiye’ye ulaştı.

Eşiyle birlikte Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla bugün saat 12.00’da İstanbul Havalimanı’na gelen Flake, Dış Hatlar Terminali’nde kendisini görüntüleyen gazetecilere Türkçe ‘Merhaba’ diyerek Türkiye’de olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını, “Hoş karşılama için teşekkür ederim” diyerek yanıtsız bırakan Flake DHA’nın haberine göre Ankara’ya gitmek için iç hatlar terminaline geçiş yaptı. Flake ve eşi THY’nin saat 14.00’da kalkacak uçağıyla Ankara’ya gidecek. (HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/yeni-abd-buyukelcisi-turkiyeye-geldi-haber-1548320