Sokak hareketiyle iktidara gelen Paşinyan ve Caparov, Kazakistan’da sokak hareketini bastırma ittifakında – serbestiyet.com

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in “askeri destek” talebine olumlu karşılık veren Ermenistan ve Kırgızistan’ın mevcut iktidarları benzer sokak hareketleriyle yönetime gelmişti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 2018’de Serj Sarkisyan yönetimine karşı sokak hareketlerine öncülük ederek başbakanlığa seçildi. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov 2020’de parlamento seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla sokaklara dökülen protestocular tarafından hapishaneden çıkarılarak cumhurbaşkanlığına taşındı.

Onur Erkan

Kazakistan Cumhurbaşkanı Cömert Tokayev’in ülkesindeki protesto gösterilerini bastırmak için “askeri destek” talebine olumlu yanıt aldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerden Ermenistan ve Kırgızistan’ın mevcut iktidarları da benzer halk hareketleri sonucunda yönetime gelmişlerdi.

Kırgızistan: Protestocular hapisten çıkarıp cumhurbaşkanı yaptı

Kırgızistan’ın mevcut Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 2013’de çevre kirliliğine neden olduğu ve idarecilerinin yolsuzluğa karıştığı iddia edilen Kırgızistan’ın Issık-Kul bölgesindeki Kumtor altın madeni işletmesini hedef alan protestolara öncülük edenlerden olduğu için “karışıklık çıkarmakla” suçlanarak Kıbrıs’a kaçmıştı.

Mart 2017’de Kırgızistan-Kazakistan sınırında yakalanan Caparov 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Caparov, 5 Ekim 2020’de parlamento seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla başlayan kitlesel gösterilerin ertesi günü protestocular tarafından hapishaneden serbest bırakıldı.

Hapishaneden çıkarıldıktan sonra başkent Bişkek’teki Ala-Too Meydanı’nda destekçilerine hitap eden Caparov, 15 Ekim’de “Tarihe kendi vatandaşlarını vuran bir devlet başkanı olarak geçmek istemiyorum” diyen Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifası üzerine parlamento tarafından cumhurbaşkanlığına seçildi.

Caparov üç ay sonra 2021 Ocak ayında yapılan erken cumhurbaşkanlığı seçimlerini de kazanarak halkın oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanı oldu.

Ermenistan: Sokak eylemlerine öncülük etti başbakanlığa seçildi

Mevcut Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Nisan 2018’de dönemin Başbakanı Serj Sarkisyan’a karşı başlayan sokak eylemlerine öncülük etti.

2015 yılındaki referandumla yönetim sisteminin yarı başkanlıktan parlamenter demokrasiye değiştirilmesinin ardından Sarkisyan’ın bu değişikliği kendisini başbakan yaparak görev süresini uzatmak için kullanacağı yönündeki tartışmalar protestoları tetikledi.

Paşinyan’ın sözcülüğünü yaptığı muhalifler Sarkisyan’a karşı sokaklara döküldüler.

Paşinyan o dönem kamuflaj desenli tişörtü ve kasketiyle Kadife Devrim diye adlandırılacak sürecin sembol ismi oldu.

Protestoların devamında Sarkisyan, “Nikol Paşinyan haklıydı. Ben haksızdım. Görevimi bırakıyorum” diyerek başbakanlıktan istifa etti.

Paşinyan, Sarkisyan’ın istifasından sonra parlamentoda yapılan oylamayla Mayıs 2018’de başbakanlığa seçildi. Aralık 2018’deki genel seçimlerde de liderliğini yaptığı “Benim Adımım” bloku oyların yüzde 70,4’ünü aldı.

Paşinyan’ın liderliğini yaptığı Sivil Sözleşme Partisi, İkinci Karabağ Savaşı sonrası gidilen erken seçimde de oyların yüzde 53,9’unu alarak iktidarını korudu.

Serbestiyet