Şeyh Zülküf’ten Hazreti Meryem’e iftira atan akademisyene tepki

​Şeyh Said’in yakınlarından Palu’daki kanaat önderlerinden Şeyh Zülküf Görür, Hazreti Meryem’e iftira atan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa’nın görevine son verilmesini istedi.

Şeyh Zülküf Görür, İLKHA’ya yaptığı açıklamada Hazreti Meryem‘e iftira atan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Cihat Kısa‘nın, bu bozuk fikirleriyle öğrenci yetiştirmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Şeyh Zülküf, “Hazreti Meryem hakkında birçok ayet vardır. Peygamber Efendimizin hadisleri vardır. ‘Biz onu temiz yarattık, O’nun namusunu fercini muhafaza ettik’ buyruluyor. Daha doğmadan annesi İmran’ın eşi ‘Ya Rab bize bir evlat ver, onu Beyt’ul Makdis’te senin hizmetine verelim.’ Allah-u Teala bir kız veriyor. Meryem Anamız. Hazreti Zekeriya ona bakıyor. Hazreti Meryem’in yanına gittiğinde onun yanında meyveler var. Kışın ortası ve Hazreti Zekeriya soruyor, ‘Ey Meryem! Bu meyveler nerden sana geliyor?’ Hazreti Meryem ‘Allah tarafından’ diye cevap veriyor. Bu zat, kalkıp bunları inkar ediyor.” dedi.

Yaşanan bu olaya karşın kamuoyundan büyük bir tepkinin olmamasından dolayı üzüntü duyduğunu belirten Şeyh Zülküf, “Yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede halen bu şahıs görevdedir. Türkiye’de bir milyon ateist, Yahudi, Hristiyan yoktur. Bu durumu insanı efkarlandırıyor. Nasıl olur da vazifeden atılmaz. Ona başka yerde de görev verilmemesi lazım. İlahiyat Fakültelerini bu bozuk fikirlerden temizlemek lazım. Gençlik zehirleniyor ve maddeleşiyor. Buna karşı mücadele etmek lazım.” dedi. (İLKHA)

https://dogruhaber.com.tr/haber/804999-seyh-zulkuften-hazreti-meryeme-iftira-atan-akademisyene-tepki/