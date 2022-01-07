Restorasyonu yapılan Fethiye Camii ibadete açıldı

DOĞU Roma döneminden kalan Fethiye Müzesi yaklaşık iki yıllık restorasyonunun ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Fethiye Camii olarak ibadete açıldı.

FETHİYE, MUĞLA (DHA) – DOĞU Roma döneminden kalan Fethiye Müzesi yaklaşık iki yıllık restorasyonunun ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından Fethiye Camii olarak ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan Fatih’teki Fethiye Müzesi bugün kılınan ilk Cuma namazıyla Fethiye Camii olarak ibadete açıldı. Caminin açılışına gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yetkililerden bilgi alarak camide incelemelerde bulundu.

“CAMİDE RESTORASYON GAYET İYİ”Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Cuma günü Fethiye Camii’ni restorasyondan geçirdik. Cuma günü hizmete almak nasip oldu. İki yıllık bir restorasyon süreci oldu. 7 Milyon lira maliyeti oldu. Hızlı bir şekilde restorasyonu tamamlandı. İstanbul’da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak restorasyonlara ağırlık veriyoruz. Özellikle 2022 yılında birçok yerin restorasyonunu hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Hem genel müdürlüklerimiz hem de vakıflarımız hızlı çalışıyorlar. İnşallah bir çok noktada başladığımız restorasyon çalışmalarımızı bitireceğiz. İstanbullulara hayırlı olsun. Restorasyon çalışmaları gayet hassas yapılmış. Yan tarafta müze var. Müzede de biraz işimiz var. Bir de sarnıç bulundu. Sarnıçta da biraz ilave çalışmalar olacak. Orayı da kültürel amaçla kullanabileceğimiz açık alan müzesi şeklinde kullanacağız. Camideki restorasyon gayet iyi. Kalem işleri de gayet iyi olmuş. Zaten çok büyük bir cami değil. Taşların temizlenmesi olsun kalem işçiliği olsun temiz ve iyi bir işçilik olmuş. İnşallah çevre düzenlemesini de tamamladığımız zaman hem cemaatimize uygun hem müzeye ziyarete gelenler için uygun bir alan yaratılmış olacak. İstanbul’a kazandırılmış olacak” dedi.

DOĞU ROMA DÖNEMİNDEN KALMADoğu Roma döneminden kalan Pammakaristos (pek çok mutlu) Manastırı’nın kilisesi, Sultan III. Murad Dönemi’nde (1574-1595) camiye dönüştürüldü. O sırada yapılan Azerbaycan ve Gürcistan seferlerinin anısına Fethiye adı verilmiştir. Günümüzde kuzey kilise halen cami olarak kullanılmakta, ek kilise ise duvarları 14. yüzyılın en güzel mozaikleri ile süslü olup, 1938-1940 yıllarında onarıldıktan sonra müze olarak Ayasofya Müzesi’ne bağlı bir birim haline getirilen müze, 2006 yılında ziyarete açılmıştır. Yaklaşık yedi milyon ve iki yıl süren restorasyonun ardından tamamlanan müze, Fethiye Camii olarak hizmete girdi.

https://www.haberler.com/restorasyonu-yapilan-fethiye-camii-ibadete-acildi-14651095-haberi/