Müze olarak girdiği restorasyondan camii olarak çıktı! Fethiye Camii’nde ilk Cuma Namazı

Yunus Emre KAVAK

BULUT YAMANDAĞ

Doğu Roma’dan kalma Fethiye Müzesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yaklaşık iki yıllık restorasyon çalışmalarının ardından Fethiye Camii olarak ibadete açıldı. Restorasyon çalışmalarında yeni bir sarnıcın da keşfedildiğini belirten bakan Ersoy “Yeni sarnıcımız en kısa sürede açık hava müzesi olarak kullanıma açılacak” diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2 yıl önce restore çalışmalarına alınan Fatih’teki Fethiye Müzesi bugün kılınan ilk Cuma namazıyla Fethiye Camii olarak ibadete açıldı. Açılış için düzenlenen etkinliğe katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cami içerisinde yeni bir sarnıcın bulunduğunu duyurdu.

Bakan Ersoy yaptığı konuşmada “Cuma günü Fethiye Camii’ni restorasyondan geçirdik. Cuma günü hizmete almak nasip oldu. İki yıllık bir restorasyon süreci oldu. 7 Milyon Lira maliyeti oldu. İstanbullulara hayırlı olsun, Yan tarafta müze var. Müzede de biraz işimiz var. Bir de sarnıç bulundu. Sarnıçta da biraz ilave çalışmalar olacak. Orayı da kültürel amaçla kullanabileceğimiz açık alan müzesi şeklinde kullanacağız. Camideki restorasyon gayet iyi. Kalem işleri de gayet iyi olmuş” diye konuştu.

DOĞU ROMA DÖNEMİNDEN KALMA

Doğu Roma döneminden kalan Pammakaristos Manastırı’nın kilisesi, Sultan III. Murad Dönemi’nde (1574-1595) camiye dönüştürülerek Fethiye adını aldı. Ayasofya Müzesi’ne bağlı bir birim hâline getirilen müze, 2006 yılında ziyarete açılmıştır. Yaklaşık yedi milyon ve iki yıl süren restorasyonun ardından tamamlanan müze, Fethiye Camii olarak hizmete girdi.

Sabah Gazetesi