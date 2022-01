MEVLÜT TEZEL Durun hemen lince başlamayın! Bunu Papa hazretleri söylüyor! İtalya’da 2020 yılında 404 bin 892 doğum gerçekleşti. Bu sayı, ülkenin 1861’de birleşmesinden bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Ülke nüfusu 59.3 milyona gerilemiş durumda. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis de başta İtalya olmak üzere Avrupa’da düşen doğum oranlarıyla ilgili endişe duyuyor. Vatikan’da yaptığı son konuşmada Papa, çiftlerin çocuk sahibi olma konusundaki isteksizliğine tepki gösterdi. “Bugün bir tür bencillik görüyoruz” diyen Papa, “Bazı insanlar, çocuk sahibi olmak istemiyor… Bazen bir çocuk yapıyorlar, o kadar. Ancak, çocukların yerine köpekleri ve kedileri var. İnsanları güldürebilir ama gerçek olan bu” diye konuştu. 85 yaşındaki Papa, anne ve babalığın inkarının kendilerini azaltacağı ve insanlıklarını ellerinden alacağı konusunda uyarıda bulundu. Özetle Papa, kedi-köpek besleyeceğinize çocuk yapın tavsiyesinde bulundu. Türkiye’nin Avrupa’ya göre genç bir nüfusu var ama bizde de 2001’de 2,38 olan toplam doğurganlık hızı, 2020’de 1,76’ya geriledi. Doğum oranlarındaki düşüşte eskiden bireysel yaşam arzusu ön plandaydı ama Kovid-19 salgınıyla birlikte buna ekonomik zorluklar da eklendi. İnsanlar kendilerine zor bakıyor. Tüm dünyada gençler işsiz ve evlenmeye, yuva kurmaya korkuyor! Dünyanın en zengin 10 kişisi 2021’de servetlerini 401 milyar dolar artırdı. Yani dünyada yaklaşık 4 milyar insan da fakirleşti. İnsanlar gelecek kaygısı yüzünden çocuk yapmıyor! Papa, kedi köpek besleyenlerin bencil olduğunu düşünmek yerine dünyadaki en zengin 26 kişinin servetinin dünya nüfusunun yarısınınkine eşit olduğuna kafayı taksa daha iyi olur! *** VAHŞİ HAYVANI ÖLDÜRMEK DOĞRU MU? Ardahan’da köylülerin yakaladıkları tilkiye işkence etmesi ve bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi büyük tepki çekmişti. Neyse ki, tilkiye kötü muamelede bulunanlar hakkında adli işlem başlatıldı ve tilki doğal hayata bırakıldı. İnsanlar da farklı farklı… Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 tilkiyi köfte ekmekle besleyen turizm işletmecisi, Amasya’da bir çiftçinin tavuklarının bulunduğu kümesine giren tilkiyle sohbeti vs. tilkilerle kurulan güzel sohbetlere de şahit olduk. Yani insanlar, toplumlar hakkında genelleme yapmak doğru değil. Köylülerin vahşi hayvanlara karşı nasıl davranmaları gerektiği konusunda kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. Tilki elbette tavuğunuzu çalacak, ayı kovanlarından balı alacak ama bu onların suçlu olduğu anlamına gelmez. Çünkü doğası gereği öyle hareket ediyorlar. Eğer bir hayvan hayatınızı riske atmıyorsa onu öldürmezsiniz. Malınıza zarar veriyorsa sizden uzaklaştırmak için tedbirler almalısınız. *** DÖNERİ KUZEY KORE Mİ KEŞFETTİ? Kuzey Kore’de yayınlanan bir propaganda videosunda, buğdaydan yapılan dönerin eski Devlet Başkanı Kim Jong-il tarafından icat edildiği öne sürüldü. Bizim internet medyası da “Kuzey Kore: Döneri biz keşfettik” başlıklı haberler yaptı. Buna okuyucuyu meraklandıran başlık ile haber içeriğinin farklı olduğu ‘clickbait’ haberciliği diyebiliriz. Haberde Kuzey Kore’de bir hükümet sözcüsü, ülkenin lideri Kim Jong-Un’un babası Kim Jong-Il’in ‘buğday dürümleri’ adı verilen bir yiyecek icat ettiğini ve ülkedeki gıda kıtlığına rağmen satışların patladığını açıklamış. Fotoğrafa bakıyorsun, usta döner kesiyor ama habere bakıyorsun icat edilen ‘buğday dürüm’ Et yerine buğday kullanıldıysa buna döner diyebilir miyiz? Ayrıca Kuzey Kore hükümet sözcüsü “Döneri biz icat ettik” demiyor ki! Kim Jong-Il kıtlık döneminde lavaşın içine buğdaydan yapılan döner sardırıp vatandaşına yedirmiş! Buğday dürüm boğazda takılmasın diye de maden suyu ile tüketmelerini tavsiye etmiş! Aslında haberde büyük bir insanlık trajedisi var ama Kim Jong- Un fotoğrafı her haberde ‘komik efekti’ yaratıyor! *** KISKANMA ÇALIŞ SENİN DE OLUR! Irak’ta düzenlenen 2022 Mr. Intercontinental adlı yarışmanın birincisi Kerküklü Darya Kamil, sosyal medyada espri konusu oldu. “Galiba yarışmaya katılım azdı”, “Belki jürinin gördüğü, bizim görmediğimiz özellikleri vardır” ve “Peki bundan kainatın haberi var mı?” şeklinde yorumlar yapıldı. Kamil de eleştirilere şu yanıtı verdi: “Torpil iması yapanlara sadece gülüyorum. Küçük yaşlardan itibaren disiplinli ve tutarlı bir şekilde çalıştım ve başardım. Boş yere kıskançlık yapmanın bir anlamı yok…” Haberlerde 15 ülkenin katıldığı bilgisi var. Demek ki uluslararası bir yarışma ama yine de ülke sayısı az! Kendi kafalarına göre bir yarışma mı düzenlediler, Irak’a yakın ülkeler mi bu yarışa katıldı bilemiyorum ama Kamil’deki özgüvene hayran kaldım. “Kıskanma çalış senin de olur” demiş, iyi mi? *** ÇİN, GÜNEŞ DE YAPTI! Çin’in ‘yapay Güneş’i olarak tanımlanan ‘EAST’ isimli sistemi, bir nükleer füzyon reaktörünü 17 dakikayı aşkın süre boyunca 70 milyon santigrat derecede çalıştırmayı başardı. Sistem, daha önce 160 milyon santigrat dereceyi de görmüştü. ‘EAST’e ‘yapay Güneş’ denmesinin nedeni aslında ulaştığı rekor sıcaklık dereceleri değil. Gerçekten de Güneş’i taklit edebildiği için ‘yapay güneş’ deniyor. EAST, yakıt olarak hidrojen ve döteryum gazlarını kullanan gerçek Güneş’e güç veren nükleer füzyon reaksiyonunu birebir taklit ediyor. Çin, bu projeye 900 milyon dolardan fazla yatırım yaptı. Projenin nihai amacı yıldızlarda meydana gelen doğal reaksiyonları taklit ederek neredeyse sınırsız temiz enerji sağlamak. Haberle ilgili “Kovid- 19 salgını ile dünyayı kapattılar şimdi de yapay güneş ile atmosferi yakıp sonumuzu getirmesinler” diye yorumlar çıktı. ‘Yapay güneş’ deneyleri dünyayı tehlikeye sokmayacak düzeyde ve kontrollü ortamda yapılıyordur diye düşünüyorum. Şu ana kadar bir arıza çıkmadı. Çocuklarımız ve torunlarımızı farklı bir dünya bekliyor ve o dünyanın lideri de Çin olacak gibi gözüküyor. Düşünsenize kendi güneşiniz var. Kullan kullan bitmez! Sabah Gazetesi