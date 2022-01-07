İKİ TARİHİ ESER HAYATA DÖNDÜRÜLÜYOR

Elazığ’ın Kovancılar ilçesi Ekinözü köyü ve Yazıbaşı köylerinde bulunan tarihi eserlerin restorasyonu çalışmalarının en kısa sürede başlanacağı öğrenildi.

Gülçin Turgut

Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, ilçe sınırları içerisinde bulunan iki önemli tarihi eserin restorasyonu için hazırladıkları projelerin Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını açıkladı.



Kovancılar Belediye Başkanı Hacı Akpınar, Tarihi yerlerin restorasyonlarının yapılmasıyla birlikte bölgeye turist sayısının artacağını söyledi.

Projesi onaylanan bu iki önemli eserin yapımına en kısa sürede başlanacağını ifade eden Akpınar, “Proje bedeli Elazığ Valiliği tarafından karşılanan Ekinözü köyündeki tarihi Ekinözü (Habap) köyündeki Meryem Ana Kilisesi ile Yazıbaşı (Sekrat) köyündeki İbrahim Bey Konağı kapısının aslına en uygun şekilde restore edileceğini belirterek; “Göreve geldiğimiz günden itibaren en çok önemsediğimiz konuların başında geliyor bu tarihi eserler. Hamd olsun ilçemizin, bağlı köylerin, mezraların her karış toprağı tarih kokuyor. Bizler de bu değerlerimizi aslına uygun hale getirip turizme kazandırmak için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Projesi onaylanan bu iki önemli eserimizin yapımına inşallah en kısa sürede başlayacağız. Ben projelerimizin onaylanmasında emeği geçen başta Valimiz Sn. Dr. Ömer Toraman olmak herkese teşekkür ediyor, projelerimizin bölge insanımıza ve turizmimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



İBRAHİM BEY SARAYI

İlçe merkezine bağlı Yazıbaşı (Sekrat) köyündedir. Köyün güneydoğusunda yapı kalıntıları mevcuttur. Sekarat höyüğünün 220 metre kuzeydoğusundadır. Saray Osmanlı döneminde 1917-1918 yılları arasında bir Ermeni tarafından yaptırılmıştır. Özel el işçiliği dikkat çekmektedir. Yapının güney yamacında, düzgün kesme taşlardan yapılmış 2 metre çapında bir kuyu vardır. Çevresindeki şekilsiz taşların ise tuvalet eklentisi olduğu düşünülür. Günümüzde yapının sadece: güneyinde bulunan 8 x 8 metre ölçülerindeki anıtsal giriş kapısı sağlam durmaktadır. Geri kalan kısmı yıkılmış sadece kalıntıları kalmıştır.

MERYEM ANA KİLİSESİ

Ekinözü (Habap) köyü içerisinde bulunan ve Hristiyanlığın erken dönemine ait 1200 yıllık Meryem Ana Kilisesi, zamana karşı direniyor.9’uncu yüzyıldan önce zihinsel engellilerin tedavi edildiği hastane olarak da kullanıldığı yazılı kaynaklarda yer alan kilise 1900’lü yıllarda yöre halkı tarafından cami olarak kullanıldı. 40 yıl boyunca cami olarak kullanılan kilise, yeni cami yapılmasının ardından boş kaldı.

https://www.gunisigigazetesi.net/elazig-guncel/iki-tarihi-eser-hayata-donduruluyor-h88379.html