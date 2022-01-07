Ermenistan Dışişleri: Kazakistan’da bulunan Ermeni barış güçleri stratejik öneme sahip yerleri koruyacak

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, KGAÖ barış gücünün bir parçası olarak Kazakistan’a giden Ermeni askerlerinin misyonu ile ilgili ayrıntılar sundu.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Vahan Hunanyan, Armenpress'in 'Ermenistan hükümeti, Kazakistan'dan Ermenistan vatandaşlarını tahliye edecek mi?' sorusuna cevaben şimdilik böyle bir niyeti olmadığını belirtti. Hunanyan Kazakistan'da yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan vatandaşları arasında zarar gören bulunmadığını da açıkladı. Sözcü, Kazakistan'a giden Ermeni barış güçlerinin görevlerinin stratejik öneme sahip yerlerin korunması olacağının altını çizdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/01/07/Ermenistan-Kazakistan-bar%C4%B1%C5%9F-g%C3%BC%C3%A7leri/222993