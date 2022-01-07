Birce Akalay 6-7 Eylül olaylarını unutmadı! Rum Ermeni ve Yahudilerin acılarına ortak oldu!

Başak Yıldız

Netflix’te yayınlanan ve Gökçe Bahadır, Fırat Tanış, Barış Arduç gibi isimlerin rol aldığı yerli yapım Kulüp’ün 1. sezonunun 2. kısmı seyircilerle buluştu. 1940’lı yıllarda gayrimüslimlerin elindeki sermayeye el koymak için çıkarılan Varlık Vergisi’nin getirdiği zorluklara yer veren Kulüp dizisinin, ikinci sezonda 6-7 Eylül Olayları’na yer veriyor. Başarılı oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesabı üzerinden bir yazı paylaştı. Kulüp dizisinde emeği geçen herkese teşekkür eden Akalay, Rum, Ermeni ve Yahudi halklarının acılarına ortak oldu.

Netflix Türkiye’nin başarılı dizisi Kulüp‘ün 2. kısmı yayınlandı.

Yine heyecan, yine gerilim, yine dram, yine tarihi gerçekler 1950’li yılların kozmopolit İstanbul’da geçen olayları anlatan dizinin ekibine güzel oyuncu Birce Akalay‘dan tebrik ve teşekkür mesajı geldi.

Dizinin 2. kısmında 6-7 Eylül olaylarına yer verilmesi Akalay’ı duygulandırdı. 1955’te yaşanan olayları ‘Kara Leke’ olarak adlandıran Birce Akalay, Rum, Ermeni ve Yahudi vatandaşların acısını ortak oldu.



KULÜP DİZİSİNİN KONUSU NE?

1950’li yılların kozmopolit yapıya sahip İstanbul’unda eski mahkum olan ve af neticesiyle hapisten çıkan Mathilda, asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar. Matilda’nın kızı Raşel, o hapisten çıkana kadar annesinin varlığından habersizdir. Kızı ile arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışan Matilda, Raşel’i Pera’nın belalısı olan Fıstık İsmet’ten uzak tutmak için çabalar.

Matilda, patronu olan Orhan’ın gece kulübü yöneticisi Çelebi ve sanatçı Selim’in egoları ile de mücadele etmeye çalışır. Kulübe ayak basmasıyla ortama farklı bir ruh katan Matilda, çalışanlar için cehennem olan kulübü bir yuva haline getirir.



6-7 EYLÜL 1955’TE NELER YAŞANDI?

‘Selanik’te Atatürk’ün evine bomba yerleştirildi’ haberi üzerine akşam saatlerine doğru Taksim Meydanı’nda toparlanmaya başlayanlar, slogan ve afişlerle İstiklal Caddesi’ne doğru ilerleyerek Rum dükkanlarını tahrip etmeye başladı. Olaylar İstanbul’un her yanına yayılırken, saldırılar kısa süre sonra yerini dükkanların yağmalanmasına bıraktı. Saldırıya uğrayan ve yağmalanan iş yerlerinin yüzde 59’u Rumlara, yüzde 17’si Ermenilere, yüzde 12’si ise Yahudilere aitti.

Resmi kaynaklara göre, 6-7 Eylül Olayları bağlamında 4 bin 214 ev, bin iş yeri, 73 kilise ve 26 okul tahrip edildi. İnsan hakları örgütü Helsinki Watch’a göre olaylarda 15 kişi hayatını kaybetti. Gayrimüslimlerin dükkanlarının yağmalanması ve saldırı olaylarının kontrol altına alınamaması sebebiyle 6 Eylül gecesi sıkıyönetim ilan edildi.

https://www.magazinburada.net/magazin/birce-akalay-6-7-eylul-olaylarini-unutmadi-rum-ermeni-ve-yahudilerin-h26597.html