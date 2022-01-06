Sputnik yöneticisi Margarita Simonyan yine haddini aştı: Kazakistan’ın yardım çağrısı sonrası skandal 4 şart

Kazakistan’da ülke geneline yayılan protestolarla sokaklar karıştı. Durumu kontrol altına almakta zorlanan Kazakistan, Rusya’dan yardım talep etti. Rus propaganda medya kuruluşları Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ise, yardım için kabul edilmesi gereken şartları sıraladı. Simonyan’ın sıraladığı şartlar ‘küçük işgal’ olarak nitelendirildi. Kazakistan’da akaryakıta yapılan zammın ardından ülke karıştı. Hükümeti deviren, kamu binalarını basarak ateşe veren göstericiler, birçok şehri yağmaladı. Hükümetin istifasından sonra olayların yatışmamasıyla OHAL ilan edilen ülkede, çok sayıda gösterici gözaltına alınırken şimdiye kadar 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkedeki mevcut durum nedeniyle üyesi oldukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü liderlerinden yardım istediğini açıkladı. Eski Sovyet ülkesi olan Kazakistan, Rusya’dan da gösterileri bastırmak için askeri yardım talep etti. Rusya yardım çağrısı sonrası ülkeye askeri sevkıyat gerçekleştirdi. SKANDAL İSTEKLER Rusya’nın en büyük medya ağı Russia Today (RT) ve Sputnik Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya’nın Kazakistan hükümetine yardım etmesi için bazı şartlar sıraladı. KIRIM’IN İLHAKININ KABULÜ “Kazakistan’a tabii ki yardım edebiliriz ancak bazı koşullar olmak zorunda” diyen Simonyan’a göre Rusya’nın Kazakistan hükümetine yardım etmesi için gerekli şartlar şöyle: 1. Kırım’ın Rusya’nın toprağı olduğunu kabul

2. Rusça’nın Kazakistan’ın 2. dili olarak kalması

3. Kril harflerine dönüş

4. Rus okullarına serbestlik Simonyan’ın sıraladığı şartlar adeta ‘küçük işgal’ olarak nitelendirildi. Yeni Şafak