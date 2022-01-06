Rus askerleri Kazakistan’a girdi, İran ve Ermenistan’dan açıklama

Yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına rağmen süren protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan, yardım talebinde bulunmuştu. KGAÖ’ye bağlı barış güçleri bu ülkeye giriş yaptı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı tarafından verilen acil talimatlar arasında, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığın da bulunduğu bir soruşturma grubu kurulması yer aldı.

Ayrıca protestolarda ölen polis memurları ve askerlerin ailelerine maddi destek sağlanacağı ve vatandaşlara kayıpları konusunda acil bilgi desteği verecek çağrı merkezi kurulacağı ifade edildi.

Tokayev’in verdiği talimatlar arasında protestolarda ortaya çıkan hasarı tespit edecek komisyonların kurulması ve olaylarda hasar gören bölge idari binalarının tamiratının yapılması yer aldı.

Almatı ve diğer bölgelerde olaylardan etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmelere devlet desteği sağlanırken diplomatik misyonlar, yabancı yatırımları ve yabancı şirketlerin ticari kuruluşlarını korumaya yönelik tedbirler alınacak.

KGAÖ: KAZAKİSTAN’A ASKER GÖNDERİLMEYE BAŞLANDI

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) yapılan son dakika açıklamasına göre; üye ülkeler Kazakistan’a asker göndermeye başladı.

Rus hava indirme birlikleri de Kazakistan’da “barış koruma gücü” olarak görevlerine başlayacak.

“Kolektif Güvenlik Konseyinin 6 Ocak’ta aldığı karar doğrultusunda, durumun istikrara kavuşturulması ve normalleştirilmesi amacıyla KGAÖ’nün barış gücü Kazakistan’a gönderildi. KGAÖ’nün barış güçleri arasında Rusya Hava İndirme Kuvvetlerinin askeri birimleri bulunuyor.”

Kazakistan’a gönderilen KGAÖ güçlerinin görevleri, devlet ve orduya ait tesislerin korunması ile asayiş güçlerine yardım etmek olacak.

KGAÖ, protestoculara müdahale etmeyecek.

Rusya ve diğer KGAÖ üyesi ülkelerin gönderecekleri birliklerin sayısı ve görev yapacakları süre gibi pek çok detay henüz netlik kazanmış değil.

https://www.medyatava.com/haber/rus-askerleri-kazakistana-girdi-iran-ve-ermenistandan-aciklama_241010