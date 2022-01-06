Cumhurbaşkanı Esad, Ermeni Ortodoks Taifesinin Noel Bayramını Kutladı

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad, sevgi ve barış elçisi Hz. İsa’nın doğumu münasebetiyle Ermeni Ortodoks taifesi evlatlarını Noellerini kutladı. Cumhurbaşkanlığı İşlerinden Sorumlu Bakan Mansur Azzam, Cumhurbaşkanı Esad adına Şam Piskoposluğu Ermeni Ortodoks Metropoliti Başpiskopos Armaş Nalbandyan’ı ve onun aracılığıyla onurlu toplumun tüm evlatlarının Noel bayramlarını kutladı.

Buna karşılık Başpiskopos Nalbandyan, Cumhurbaşkanı Esad’a cömert tebrikleri ve ülkenin oğullarına gösterdiği sürekli ilgi için teşekkür etti. Suriye’yi, halkını ve ordusunu koruması, şehitlerine merhamet etmesi ve Başkan Esad’a başarı bahşetmesi ve Suriye’nin istikrarını ve güvenliğini yeniden sağlama çabalarını taçlandırması için Allah’a dua etti. Yeni yılın, haksız ekonomik abluka ile karşı karşıya kalan Suriye halkı için en iyisini getirmesini diledi.

SANA