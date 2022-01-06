ABD’nin yeni büyükelçisi Ankara’ya geliyor

Biden yönetiminin Türkiye’ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, yarın Ankara’ya gelecek ve resmen göreve başlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye büyükelçi olarak atadığı eski Senatör Jeff Flake, yarın Ankara’ya gelecek.

20 Ocak 2021’de göreve gelen ABD Başkanı Joe Biden, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamayla, Ağustos 2019’dan bu yana Ankara’da görev yapan deneyimli diplomat David Satterfield’in yerine eski Cumhuriyetçi Arizona Senatörü Jeff Flake’i ABD’nin yeni Türkiye Büyükelçisi adayı göstermişti.

Flake’in büyükelçiliği, 16 Ekim’de Senato Dış İlişkiler Komisyonu, 26 Ekim’de de Senato Genel Kurulu’nda Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri tarafından oybirliğiyle onaylanmıştı. Eski senatör, yeni Büyükelçi Flake, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in de katımıyla 7 Aralık’ta düzenlenen törende yemin etmiş ve görevi resmiyet kazanmıştı.

Biden’ın, Ankara’ya, Dışişleri’nden bir kariyer diplomat yerine siyasi bir kişiliği göndermesi ‘sürpriz bir karar’ olarak görülmüş ve AKP hükümetinin yine bir siyasi olan Murat Mercan’ı Washington’a göndermesine yanıt olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı.

Flake geçmişte 1915’i “soykırım” olarak nitelendirmemiş ve F-35 savaş uçaklarının Türkiye’ye satılmaması konusunda karşı oy kullanmıştı. Flake, Rahip Brunson’un serbest bırakılması hakkındaki mektuba da imza atmıştı. (ANKA)

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