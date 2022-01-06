30 yıldır BBC´de çalışan haham antisemitizm nedeniyle istifa etti

Uzun süredir BBC´de yayın yapan haham Y.Y. Rubenstein, antisemitizm nedeniyle istifa etti. Rubinstein istifasını Facebook´ta paylaştı ve Yahudi haber kuruluşu The Forward´da istifasıyla ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı.

Rubinstein, The Forward’daki yazısında, “BBC’nin tamamında mevcut bir antisemitizm kültürü var’’ dedi.

Rubenstein istifa etmesi için bardağı taşıran son damlanın BBC’nin İngiltere’de Hanuka kutlamaları sırasında meydana gelen Yahudi karşıtı bir olayı haber yapması olduğunu açıkladı.

Bu olay sırasında, Yahudi yolcularla dolu bir otobüs, Nazi selamı veren bir grup tarafından saldırıya uğramıştı. Grup üyeleri otobüse tükürmüş, kapısına ve camlarına yumruk atmıştı. Olayın videosu sosyal medyada çokça konuşulmuştu.

BBC haberi yayınlarken Yahudi yolcuların otobüse saldıran grubu, Müslüman karşıtı hakaretlerle kışkırttığını iddia etmişti.

Geniş çaplı soruşturma sonucunda BBC’nin iddiasına dair hiçbir kanıt bulunamadı. İngiliz yayın kuruluşunun bu iddiayı geri çekmesi için çok sayıda çağrı yapıldı hatta genel merkezinin önünde protesto gösterileri düzenlendi. Ancak BBC haberi geri çekmeyi reddetti.

The Jewish Chronicle’a konuşan Rubinstein, BBC’nin antisemitizmden asla kurtulabileceğini düşünmediğini belirtti.

https://www.salom.com.tr/haber-120896-30_yildir_bbcacutede_calisan_haham_antisemitizm_nedeniyle_istifa_etti.html