Türkiye ile Ermenistan arasında ilk ‘normalleşme’ toplantısı 14 Ocak’ta

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan ile özel temsilciler atanarak başlayan normalleşme sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, bugün internet sitesinde, “Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri Arasındaki İlk Toplantı Hakkında” başlıklı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri arasındaki ilk toplantı, 14 Ocak 2022 tarihinde Moskova’da yapılacaktır” denildi.

SERDAR KILIÇ VE RUBEN RUBİNYAN

Türkiye’nin normalleşme sürecinde görevlendirilecek özel temsilcisini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,” Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç’ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz” açıklamasıyla duyurmuştu.

Ermenistan da, Ulusal Meclis Başkanı (Sözcüsü) Yardımcısı Ruben Rubinyan’ın Türkiye ile diyalog sürecinde özel temsilci olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

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