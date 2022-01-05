Kardashian kaçamağı

Kim Kardashian ve Pete Davidson birlikte Bahamalar’a gitti

TV yıldızı Kim Kardashian ve komedyen Pete Davidson arasındaki aşk hızla gelişmeye devam ediyor.

Çift, Bahamalar’a romantik bir geziye çıktı.

Özel bir uçakla ayrılırken birlikte fotoğrafçılara yakalandılar.

Kim, çocukları ile Los Angeles’ta, Pete ise New York’ta yaşıyor ve burada “Saturday Night Live” şovunda rol aldı.

Bu yüzden birlikte vakit geçirmek için sürekli hareket halindeler.

Ekim ayının sonlarında, Kim ve Pete’in bir ilişkisi olduğu ilk kez bildirildi.

Davidson ve Kardashian, Güney Carolina’daki bir eğlence parkında el ele görüntülendi.

Daha sonra Kardashian, Davidson’u öptüğü SNL skeçinde göründü.

Ermenistan Kamu Radyosu