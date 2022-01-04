Yerevan Belediyesi üç dilli turizm platformu oluşturdu

Yerevan Belediyesi yeni bir üç dilli turizm platformu olan visityerevan.am‘i oluşturdu.

Burada turistler şehrin tarihi, ilgi çekici yerler ve eğlence yerleri, yemekler ve içecekler, diğer faydalı bilgiler ve haritalar hakkında Ermenice, İngilizce ve Rusça bilgiler bulacaklar.

Sitenin 6 bölümü, ayrı alt bölümleriyle turisti Yerevan ziyaretinin tüm detayları hakkında bilgilendiriyor.

Yerevan’ı gezmek, müzeleri, tiyatroları gezmek ve şehirde kaybolmamak için turistlere VisitYerevan mobil uygulaması yardımcı olacaktır. Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışır.

Bu sadece bir web sitesinden daha fazlası: Yerevan’da günü nasıl organize edeceğinizi ve ne yapacağınızı önerecek, turlar, alışveriş ve ilginç etkinlikler sunan sanal bir arkadaş.

Ermenistan Kamu Radyosu