Tzourou: Sevan Nişanyan beton üzerinde yatıyor

Tzourou, eşi Nişanyan’ın beton üzerinde yattığını belirterek, ‘Çok kötü şartlarda gözaltında. Hasta ve yatacak oturaca

+GERÇEK- Dört yıl önce Türkiye’de kaldığı cezaevinden kaçarak Yunanistan’da yaşamaya başlayan Sevan Nişanyan, Yunan makamları tarafından tutuklandı. Nişanyan’ın eşi İra Tzourou, +GERÇEK’e yaptığı açıklamada ” Polis bu sabah 2 Ocak’ta yazdığı bir rapor kararını avukata gönderdi. Bunu bize 2 Ocak’ta vermeleri lazımdı ama biraz geciktiler. Deport edileceği ülke ya vatandaşı oldu ya da ülkeye girdiği ülke olarak yazılmış. Burada bir kelime oyunu ile karşı karşıyayız” dedi.

‘KELİME OYUNU İLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Tzourou, Nişanyan’ın deport edileceği ülkenin hala belli olmadığını belirterek “Yarın sabah 9’da itirazlar konuşulacak. Muhtemelen tatil ve bayramlar nedeni ile pazartesi karar çıkacak. Polis bu sabah 2 Ocak’ta yazdığı bir rapor kararını avukata gönderdi. Bunu bize 2 Ocak’ta vermeleri lazımdı ama biraz geciktiler. Deport edileceği ülke ya vatandaşı oldu ya da ülkeye girdiği ülke olarak yazılmış. Burada bir kelime oyunu ile karşı karşıyayız. Ne zaman ilk girdiği ülke? İltica sürecinde mi yoksa en son girişin de mi? En son girişi İtalya’dan. İtalya’ya deport etmelerini isterim en azından kahve içeriz. Milano’da ama gıcıklık devam ediyorsa ilk girdiği ülke evet Türkiye. Buna da müdahale Ermenistan Konsolosluğu’ndan gelecektir. Ayrıca 30 Aralık’ta tutuklanmasını ülkeye kaçak giriş diye yazmışlar raporda. Oysa, Shengen Vizesi ile elini kolunu sallaya sallaya evine geldi” ifadelerini kullandı.

‘BETON ÜZERİNDE YATIYOR’

Nişanyan’ın çok kötü şartlarda kaldığını söyleyen Tzourou, “Sevan çok kötü şartlarda gözaltında. Hasta ve yatacak oturacak yer yok. Ne kadar dayanır onu bilemem. Beton üzerinde yatıyor. Masa, sandalye ve döşek yok. Beton duvara yapışık setler var. Üzerinde leş gibi bir battaniye, tuvalet pis ve tuvalet kağıdı bile yok. Ben götürüyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Dört yıl önce Türkiye’de kaldığı cezaevinden kaçarak Yunanistan’a geçen yazar Sevan Nişanyan, ekim ayında bu ülkede ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiğini açıklamıştı.

Ekim ayında yurtdışı gezisinin ardından Belgrad üzerinden Yunanistan’da yaşadığı Samos Adası’na dönmek isterken Yunanistan’da ‘istenmeyen insan’ ilan edildiğini öğrenen Sevan Nişanyan, gelişmeleri Youtube yayınında açıklamıştı.

İki yıldır sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan ve her pazar “Pazar Sohbetleri” adı altında Youtube yayını yapan Nişanyan Belgrad’dan yaptığı açıklamada neden istenmeyen kişi ilan edildiği ile ilgili Yunanistan makamlarının ‘devlet sırrı’ açıklaması yaptıklarını söylemişti.

2017’de kaçarak Yunanistan’a iltica eden ve İra Tzourou ile evlenince ilticası “oturum iznine” çevrilen Sevan Nişanyan’ın “oturumunu yenilemediği” gerekçesiyle Samos Adası’nda tutuklanmasının ardından Türkiye’ye iade riskinin devam ettiği belirtildi.

Bu tepkinin Türkiye’nin baskısı sonucunda olabileceğini söyleyen Nişanyan, “Yunanistan’daki makamların son yıllarda yaptığı yer adları çalışmasına Kuzey Yunanistan’ı da eklemesinden rahatsız olmuş olabileceğini” de şu sözlerle dile getirmişti:

“Türkiye’deki yer adlarıyla 10 sene kadar uğraştıktan sonra komşu ülkelerle de ilgilenme ihtiyacı hissettim. Geçen sene Kuzey Yunanistan’ın ve Bulgaristan’ın yer adlarını ki bu yer adlarının çok büyük bir bölümü Türkçe’dir. Kuzey Yunanistan’daki yer adlarının yarısı Bulgarca Yarısı Türkçe’dir. Yunanca hemen hemen yoktur. Onları da haritaya geçirme ihtiyacı duydum. Devletler açısından bu mahremine el atmak gibi bir şey. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yunan devleti ‘ne yapıyor lan bu’ duygusuna şiddetle kapılmıştır çünkü dünyanın bütün bürokratları kardeştir.”

Sevan Nişanyan, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da ‘Nişanyan: Gene göründü sürgün yolları…’ ifadesine yer vermişti.

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