TÜRKİYE ERMENİLERİ PATRİKLİĞİ SOSYAL YARDIM KOMİSYONU’NUN (PSYK) KASIM / ARALIK 2021 – 6. DÖNEM DAĞITIMLARI TAMAMLANDI

Bilindiği üzere Korona Virüs salgını başlangıcında Patrik Hazretleri’nin talimatıyla oluşturulan ve hızla

çalışmalarına başlayan PSYK; ihtiyaç sahibi cemaat üyelerimizi, gönüllülerden oluşan ekip ve kiliselerimizin fakirler kolları aracılığıyla tespit ederek, düzenli olarak (2 aylık periyotlarda – yılda 6 kez) erzak kolilerini ulaştırmaktadır. 23 kilisenin fakirlere yardım kolları ve gönüllü çalışanlarının katılımıyla, 800’ün üzerinde aileye destek verilmektedir.

2021- 6.Dönem (Kasım / Aralık) erzaklarının hazırlığı, Bakırköy Dzınunt Surp Asdvadzadzni Kilisesi Fakirlere Yardım Kolu’nun katkılarıyla gerçekleşmiş ve dağıtımı 29 Aralık 2021 itibariyle tamamlanmıştır. Aynı dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından sağlanan alışveriş kartlarının da teslimatı gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında -sınırlı sayıda olmak üzere- ihtiyaç sahiplerine fatura ve ilaç desteği sunulurken, ülkemizde farklı illerde geçici mülteci statüsüyle bulunan mülteci ailelere aylık kira ve alışveriş kartı desteği ulaştırılmasına da devam edilmiştir.

Gönüllülük ve bağış esasıyla gerçekleştirilen söz konusu hizmette maddi ve manevi destekte bulunan herkese teşekkür ederiz.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/