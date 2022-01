Rav Mendy Chitrik Anlatıyor: ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan çok samimiydi’ (2/3)

BETSY PENSO

Rav Mendy Chitrik ile gerçekleştirdiğimiz röportajın ilk bölümünde İslam Ülkelerindeki Hahamlar Birliği’nin nasıl kurulduğunu, amaçlarını ve İstanbul toplantısını anlatmıştık. Röportajın birinci bölümüne ulaşmak için buraya tıklayın.

Röportajımızın ikinci kısmında Birlik’in Ankara’ya davet edilişini, Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde gerçekleştirdikleri Arvit duasını, Hanoten berahasını ve hediye ettikleri menorayı konuştuk.

Röportaja kaldığımız yerden devam ediyoruz.

BP: Ve sonra ne oldu?

MC: Ve sonra bir telefon aldık.

Aslında Türkiye Yahudi toplumu öncesinde hükümete yazılı bir bildirimde bulunmuştu. Çok güzel bir şey sonuçta, dört bir yandan hahamlar İstanbul’a geliyor. Belki birileri gelip hahamlarla konuşmak ister.

BP: O zaman aslında Yahudi Toplumu bir davette bulundu diyebilir miyiz?

MC: Bir davet değildi bu, bir bildirimdi. Nezaketen yapılmıştı. Haber vermemek olmazdı.

Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la buluşmak üzere Ankara’ya davet edildik. Bu süreçte tüm iletişim Türkiye Hahambaşılığı tarafından gerçekleştirildi.

Hahamlar halihazırda İstanbul’daydı ama nasıl Ankara’ya gidecektik? Biz belki bir delegasyon göndeririz oraya diye düşündük ama tüm hahamların gelmesini istediler. Tüm hahamlar gelebilsin diye bir uçak gönderdiler. O yüzden programımızı kısa kesmemiz gerekti. Bazı oturumları sıkıştırmamız gerekti. Bazı oturumların devamını Ankara’da gerçekleştirdik.

Şimdi dönüp baktığımda anlıyorum Türkiye Hahambaşılığı himayesinde ve Hahambaşının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz oturumlardan, İstanbul’da olanı Birlik’imizin ilk amacını yerine getirdi. Bu şekilde hahamlar birbirleriyle tanışmış oldular. Ankara’da gerçekleşen ikinci oturum ise, Birlik’in aslında ikinci amacını tamamladı: Müslüman dünyada Yahudi hayatını normalleştirdi.

