Noel’de evleri süsleyen milyonlarca çam ağacına ne oldu?

Fatih Yetim

Avrupa’da Noel geride kalırken, bu bayramın en sembolik ögelerinden biri olan dekoratif çam ağaçları kent merkezlerinde çöp yığınları oluşturmaya başladı.

Avrupalılar, Noel için evlerinde süsledikleri çam ağaçlarını genelde 6 Ocak’tan itibaren dışarı çıkarıyor.

Artık kurumuş olan bu ağaçların büyük bir kısmı çöpe atılıyor. Çok az bir kısmı ise yakacak odun olarak kullanılıyor.

Konuyla ilgili geri dönüşüm projeleri henüz Noel çamlarının kent merkezlerindeki çöp bölgelerinde toplanmasının önünü alamıyor. Doğal çam ağacına alternatif olarak sunulan yapay dekoratif ağaçlar da Avrupalılardan yeterince ilgi görmüyor.

Sadece Almanya’da yılda Noel için 29 milyondan fazla çam ağacı satılıyor. Fransa’da bu rakam 6 milyon, İngiltere’de ise 8 milyon civarında.

Bu ağaçlarında yaklaşık yüzde 90’ı doğal çam. Geri kalanı ise plastik ya da metalden üretilen süslerden oluşuyor. Avrupa genelinde satılan doğal Noel ağacının yaklaşık 60 milyon olduğu tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde ise Noel sezonunda satılan çam ağacı sayısı yıllık 35-40 milyon.

Çöpe atılan çam ağaçları euronews

Noel ağacının tarihi nereden geliyor?

“Noel ağaçlarının” tarihi eski Yunan ve Mısır’da her daim yeşil kalan bitkilerin sembolik kullanımına dayanıyor. Hristiyanlıktan önce de, uzun süre yeşilliğini koruyan bitkiler (çam, ladin ve köknar ağaçları) özellikle kış aylarında evlerde dekorasyon olarak kullanılır; pencerelere ve kapılara asılırdı. Birçok ülkede, yeşil renkli bitkilerin cadılar, hayaletler, kötü ruhlar ve hastalıklara karşı koruduğuna inanılır.

Noel çamı geleneğinin bugünkü hali ise büyük oranda Almanya çıkışlı. 16. yüzyılda dindar Hristiyanların evlerini ağaçlarla süslediklerine dair kayıtlar mevcut.

Bazı Hristiyanlar ağaçtan Noel piramidi inşa edip, yeşile boyar ve üzerine süsler asardı. Noel ağaçlarının ışıklandırılması geleneğinin ise yine 16. yüzyılda Protestan din adamı Martin Luther tarafından başlatıldığı sanılıyor.

Luther’in bir kış akşamı evine doğru yürürken, yeşil ağaçlar arasında gördüğü yıldızların parlaklığından etkilendiği ve ailesine sahneyi yeniden yakalamak için evinde bir ağaç dikip dallarına yanan mumlar eklediği aktarılır.

Almanya’da yaygınlaşan bu süslü çam ağacı geleneği 19. yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri’nin Pennsylvania eyaletine taşındı ancak pagan kültüre ait bir sembol olarak görüldüğü için ancak 1840’lardan itibaren kabul gördü.

İngiltere’de ise 1846’da Kraliçe Victoria’nın bir gazetede Noel ağacı etrafında kraliyet ailesi üyeleriyle resmedilmesi, bu geleneğin ülkede hızla yayılmasına yol açtı.

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