İddia: Sınırdışı kararı çıkarsa Nişanyan Ermenistan’a iade edilecek

Yunanistan’da ana muhalefete yakın yayın yapan Efimerida ton Sintakton gazetesi, emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde yazar Sevan Nişanyan’ın Ermenistan’a iadesinin gündemde olduğunu yazdı.

Nikolaos Stelya

DUVAR – Yunanistan’da tutuklanan yazar Sevan Nişanyan’ın durumu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Yunanistan makamlarının sınırdışı kararı vermeleri durumunda, Nişanyan vatandaşı olduğu Ermenistan’a iade edilecek.

İddia, Yunanistan’da ana muhalefete ve Syriza’ya yakın yayın yapan Efimerida ton Sintakton gazetesi tarafından yayımlandı. Gazete emniyetteki kaynaklarına dayandırdığı haberinde Nişanyan’ın oturma izniyle ilgili belgelere sahip olmadığı için alıkonulduğu bilgisini verdi. Emniyet kaynakları, zaruri hukuki işlemler sonrasında sınır dışı kararının gündeme gelmesi halinde Nişanyan’ın Ermenistan’a iade edileceği vurgusunda bulundu.

Efimerida ton Sintakton’un haberinde, Nişanyan’ın Türkiye’ye iadesi durumunda 13 yıllık bir hapis cezasıyla karşı karşıya geleceğine de dikkat çekildi. Gazete, Nişanyan’ın söz konusu cezayı geçmiş yıllarda Türkiye’deki mevcut iktidarın ‘saldırısıyla karşı karşıya kaldığı’ şeklinde yorumladığını da belirtti.

2019’DA ERMENİSTAN VATANDAŞI OLDU

Duvar’ın dün aktardığı üzere Ermenistan, Atina’daki Büyükelçiliği kanalıyla Nişanyan’ın durumuna müdahil olmaya çalışıyor. Son olarak, Atina’daki sorunun halledilmesi için girişim başlattığı bilgisini kamuoyuyla da paylaştı. Atina’dan ulaşan son bilgilere göre Nişanyan, Yunanistan’a sığınmasından sonra 2019 yılında Ermenistan vatandaşı olmuştu.

Öte yandan, Yunanistan’da yaşayan Ermeniler de Nişanyan’ın sınır dışı edilmemesi ve serbest bırakılması için girişimler başlattı. Bu girişimlere sivil toplum kuruluşlarıyla hak savunucuları destek veriyor.

‘MİÇOTAKİS ANKARA’YLA ANLAŞMAYA ÇALIŞIYOR’ İDDİASI

Nişanyan’ın durumu Yunanistan’ın sosyal medyasında da yankı bulurken, muhalif kesimler Kiryakos Miçotakis hükümetinin perde arkasından Ankara’yla anlaşmanın yollarını aradığı iddiası üzerinde duruyor.

https://www.gazeteduvar.com.tr/iddia-sinirdisi-karari-cikarsa-nisanyan-ermenistana-iade-edilecek-haber-1547954