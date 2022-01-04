Fransa, Ermenistan ile AB arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çabalarına devam edecek

Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını devralan Fransa, bölgede barış ve istikrarın yanı sıra Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çabalar sarfetmeye devam edecek.

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçiliği konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fransa Büyükelçisi ve büyükelçiliğin tüm personeli, 2022 yılı için Ermeni halkına barış, mutluluk ve refah dileklerini iletmektedir. Son dönemde Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını devralan Fransa, bölgede barış ve istikrarın tesisi ile Ermenistan ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için çalışmaya devam edecek.”

ERMENİ HABER AJANSI