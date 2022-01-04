Dünyan’ın en eski gazetesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya

Konstantinopolis’te (İstanbul) yayınlanan en eski Ermeni gazetesi ‘Zhamanak'(Zaman) kapanma tehlikesiyle karşı karşıya.

İspanyol internet sitesi Periodistas en Espanol, gazetenin yayınladığı mesaja atıfta bulunarak bununla ilgili bir makale yayınladı.

2022 yılında, gazetenin 114. yıl dönümü olacak, ancak bu yıl son yılı olabilir, çünkü gazete kaynak yetersizliğinden kapanabilir.

‘Zhamanak’ gazetesi 1909’da kuruldu, dünyanın en eski Ermenice yayın organı ve Türkiye’nin en eski gazetesi olmaya devam ediyor. Son yıllarda gazetenin gelirleri azaldı. Diaspora Ermenilerinin bir yıl önce duyurulan bir yardım çağrısına cevap vermelerine rağmen fonlar hala yetersiz.

İstanbul Ermeni cemaatinin liderleri bu çağrılara bir türlü yanıt vermedi. Gazeteye göre bu ilgisizlik ilk bakışta mantıksız ve anlaşılmaz görünse de gerçekten şaşırtıcı ya da beklenmedik bir durum değil. Bu, cemaatin din adamları, “laik liderler” ve kimliğin korunması için “sıradan” ve onurlu insanlar arasında ne kadar büyük bir uçurum yaratıldığını bir kez daha teyit ediyor. Bu koşullarda birliği koruma zorunluluğu göz ardı edilmektedir.

Gazetenin yayınladığı haberde şu ifadelere yer verildi: “Söylemeye gerek yok ki, son zamanlarda Türkiye Ermenileri, ancak kısmen aşılmış olan en ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Aynı zamanda, bu, her biri diğerine karşı verilen mücadelede herhangi bir suçlamayı veya iftirayı görmezden gelmeyen düşmanlığa ve kamplarının bölünmesine yol açtı. ‘Zhamanak’, bizi tüm bu grupların ortak düşmanı yapan birliği hakkında sürekli olarak hatırlatmaya çalıştı. Bu, İnsanların miraslarını ve dilini unuttuklarında olur.”

“Uygunsuz” gazeteye rüşvet vermenin imkansız olduğuna ikna olan topluluktaki etkili kişiler, gazetenin gelirini azaltmak için reklamlar yerleştirmeyi yavaş yavaş durdurdu.

‘Zhamanak’ gazetesi, var olma mücadelesini sürdüreceğini iddia ediyor; okuyucularına ve destekçilerine, geçici zorlukların aşılmasına, uzun vadeli kalkınmanın sürdürülmesine yardımcı olacak destek çağrısında bulunuyor.

Ermenistan Kamu Radyosu